  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

31/03/2023

泳季開鑼！17個康文署游泳池開放！邊個泳池有無敵海景？最多滑水梯？有按摩池？5大高質公眾泳池推介

#佐敦谷 #佐敦谷游泳池 #屯門西北游泳池 #康文署 #遊樂設施 #游泳池 #放電 #屯門 #維多利亞公園游泳池 #週末好去處 #游水 #紅磡 #大埔 #泳季 #跳水彈板 #游泳 #按摩池 #暖水游泳設施 #銅鑼灣 #日落 #維園 #海景 #公眾泳池 #滑水梯 #大埔游泳池 #大環山游泳池
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　今年泳季4月1日開鑼！經歷3年要戴著口罩進出泳池，疫情嚴峻時，甚至要關閉泳池，今年終於可以來個下水禮！康文署宣布，4月1日將重開轄下游泳池，大家終於可以不用將口罩又戴又除，盡情暢泳玩水！香港的泳池數目雖然不多，但勝在各有特色，有望維港景的泳館，又有設置最多滑水梯的室外泳池，即睇你最想去邊個！

 

　　在4月至10月期間，康文署轄下游泳池（除梅窩游泳池外）於每日上午6時30分至晚上10時，分三節時段開放，期間有兩段各一小時的暫停開放時段，每個泳池的開放時間不一，大家記得check清楚，不要摸門釘！另外，17個同時設有暖水及非暖水游泳設施將先於4月1至15日開放暖水設施，然後4月16日起開放非暖水設施，在還有一絲涼意的日子，不用「凍到震」游水！

 

17個設暖水及非暖水泳館

香港島：

中西區：堅尼地城游泳池

灣仔區：摩理臣山游泳池

 

九龍：

九龍城：何文田游泳池

黃大仙：斧山道游泳池、摩士公園游泳池

觀塘：觀塘游泳池

深水埗：荔枝角公園游泳池

油尖旺：九龍公園游泳池

 

新界：

離島：東涌游泳池

北區：粉嶺游泳池

沙田：顯田游泳池、沙田賽馬會游泳池

荃灣：城門谷游泳池

屯門：屯門游泳池、屯門西北游泳池

元朗：元朗游泳池

西貢：將軍澳游泳池

 

下一頁：即睇5大高質公眾泳池！對住維港海景 游住水睇日落Chill到爆！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#佐敦谷 #佐敦谷游泳池 #屯門西北游泳池 #康文署 #遊樂設施 #游泳池 #放電 #屯門 #維多利亞公園游泳池 #週末好去處 #游水 #紅磡 #大埔 #泳季 #跳水彈板 #游泳 #按摩池 #暖水游泳設施 #銅鑼灣 #日落 #維園 #海景 #公眾泳池 #滑水梯 #大埔游泳池 #大環山游泳池

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk