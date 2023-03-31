泳季開鑼！17個康文署游泳池開放！邊個泳池有無敵海景？最多滑水梯？有按摩池？5大高質公眾泳池推介

今年泳季4月1日開鑼！經歷3年要戴著口罩進出泳池，疫情嚴峻時，甚至要關閉泳池，今年終於可以來個下水禮！康文署宣布，4月1日將重開轄下游泳池，大家終於可以不用將口罩又戴又除，盡情暢泳玩水！香港的泳池數目雖然不多，但勝在各有特色，有望維港景的泳館，又有設置最多滑水梯的室外泳池，即睇你最想去邊個！

在4月至10月期間，康文署轄下游泳池（除梅窩游泳池外）於每日上午6時30分至晚上10時，分三節時段開放，期間有兩段各一小時的暫停開放時段，每個泳池的開放時間不一，大家記得check清楚，不要摸門釘！另外，17個同時設有暖水及非暖水游泳設施將先於4月1至15日開放暖水設施，然後4月16日起開放非暖水設施，在還有一絲涼意的日子，不用「凍到震」游水！

17個設暖水及非暖水泳館

香港島：

中西區：堅尼地城游泳池

灣仔區：摩理臣山游泳池

九龍：

九龍城：何文田游泳池

黃大仙：斧山道游泳池、摩士公園游泳池

觀塘：觀塘游泳池

深水埗：荔枝角公園游泳池

油尖旺：九龍公園游泳池

新界：

離島：東涌游泳池

北區：粉嶺游泳池

沙田：顯田游泳池、沙田賽馬會游泳池

荃灣：城門谷游泳池

屯門：屯門游泳池、屯門西北游泳池

元朗：元朗游泳池

西貢：將軍澳游泳池

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