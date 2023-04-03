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03/04/2023

「上得山多遇發哥」？想野生捕獲發哥Selfie？一文睇晒周潤發曾出沒5大行山點！超靚景千島湖、易行打卡城門水塘

#發哥 #周潤發 #行山 #大帽山郊野公園 #元荃古道 #大欖涌水塘 #千島湖 #龍脊 #城門水塘
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Text: Sammy Leung

　　日前，有人於大牌檔偶遇影帝周潤發（發哥）和歌手鍾鎮濤吃飯，更成功集郵。一說到發哥，大家就會想起他的親切友善。發哥生活相當貼地，常常吃平民餐廳、搭公共交通工具及行山，不少粉絲遇到他都能成功自拍，更會在社交媒體上載自己成功野生捕獲發哥的照片，真的讓人十分羨慕。而在香港，最大機會遇到發哥的地方，就一定在山上。今次為大家整合了發哥曾出沒的5條行山路線，放假去走一走吧，就算看不到發哥，都可以呼吸一下新鮮空氣！

 

**行山時記得做好準備功課，量力而為，不要自己一個獨行。

**偶遇明星時，想拍照記得要禮貌地詢問。如果對方跑山中，就不要打擾了。一齊做個好粉絲！

 

發哥曾出沒的行山點│1.大帽山郊野公園：易行+石屎路

 

　　不少網民都曾在大帽山郊野公園遇到發哥，大帽山四季風景都不同，大家常去都不會悶。大家在「大帽山郊野公園」巴士站下車後，可沿大帽山道步行5分鐘，就會到扶輪公園。扶輪公園設有停車場、燒烤地點、露營地點及小食亭。從這裏上行一小時，更可以到達至大帽山觀景台。而這條大部份都是石屎路，所以相當易行。

 

(圖片來源：hiking.gov.hk)

(圖片來源：hiking.gov.hk)

 

　　而最近回歸的大帽山郊野公園茶水亭連姐，常常都曾上載自己和發哥的合照，茶水亭在扶輪公園停車場旁，大家行山時可以在這裏補給。

 

(圖片來源：大帽山連姐茶水亭FB)

(圖片來源：大帽山連姐茶水亭FB)

 

大帽山郊野公園

路線：大帽山郊野公園51號巴士站，扶輪公園，大帽山觀景台

交通：乘搭九巴51至「大帽山郊野公園」巴士站，再沿大帽山道步行上山

難度：

需時：2小時

 

下一頁：難度稍高！看齊藍巴勒海峽+青馬大橋

 

 

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