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06/04/2023

返內地、外國旅遊必裝！超方便免身分證用手機火速過關！「非觸式e-道」2 Steps設定教學 + 用法

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Text: Kennis Wong

　　復活節連放4日假，不少人都會回內地探親遊玩，最怕就是見到長長的人龍等過關，完成過關手續都天黑了！早前入境處新增「非觸式e-道」過關，大家不妨在過關前，在家辦理好手續，到時幾秒即搞掂！

 

　　早年香港推出「非觸式e-道」過關，大家毋須拿出身分證，慢慢插到卡位，或做指紋認證，才能順利過關。不過，以往都是在機場到外地才能使用非觸式過關，現時連返內地的口岸都有，大大縮短過關時間，爭取時間玩樂！做足以下兩個簡單Steps，才能即場使用這一過關方法！

 

（圖片來源：晴報）

 

「非觸式e-道」過關申請方法 | Step 1：登記「智方便」驗證身分及個人資料

 

　　「非觸式e道」須以「智方便」登入，所以用戶要先申請及登記「智方便」應用程式。大家可以先準備身分證，然後掃描身分證資料，謹記要在充足光線下拍攝，否則就要不停重試！系統隨後會自動填寫個人資料。由於系統會要求用戶設定「臉容辨識」，因此記得使用一部具生物特徵認證技術的智能電話申請！完成以上程序後，只要設定「智方便」的密碼及電郵地址便可！十分方便快捷 !

 

「非觸式e-道」過關申請方法 | Step 2：下載「非觸式e-道」App一鍵輸入個人資料

 

　　完成登記「智方便」後，大家便要在App Store或Google Play Store下載「非觸式e-道」，確認「申請人聲明」後，點選「以智方便繼續」的選項，以當中的個人資料作登記。此時，系統便會自動轉到「智方便」App，屆時記得核對清楚個人資料是否正確！完成登記後，便可使用「非觸式e道」過關喇！

 

　　如果想用「非觸式e-道」，但又未成年，入境處亦容許11至17歲合資格居民申請。申請人需要跟足以上程序，然後電話會出現「登記二維碼」。申請人父母或監護人便須開啟自己「非觸式e-道」App，揀選「父母或合法監護人同意」後，掃描申請人的「登記二維碼」，並繼續根據指示完成登記，屆時連子女都能夠齊齊非觸式過關！

 

（圖片來源：App Store）

（圖片來源：App Store）

 

　　完成以上程序，就可以去過關喇！大家過關時，只需找「非觸式e-道」的通道，然後打開「非觸式e-道」App，取得QR Code，然後一scan，便可進入第一道閘，之後看準鏡頭，成功識別你的樣貌後，第二道閘便會打開，這樣便是成功過關了！過程少於1分鐘，十分便利！

 

 

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