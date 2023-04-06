梅窩一日遊！5大美食+玩樂行程推介！巨型足料薄餅/街坊最愛牛角酥蛋撻/首個越野單車練習場

終於等到復活節 4 日連假！若日日窩在家中耍廢煲劇，豈不是隨意浪費了這美好長假期，所以不少人都選擇出走至鄉郊離島，遠離鬧市好好放鬆一下。位於大嶼山的梅窩自去年進駐了一間開在魚塘旁的露天 cafe，即吸引很多人前來梅窩打卡朝聖，順便一嘗區內名物如蟹茄檬、港式 3 層下午茶等。其實梅窩還有不少好食好玩的小店、景點，必去碼頭旁歎巨型脆薄手工薄餅，附近又有街坊最愛的麵包店及 IGable 懷舊主題洗衣店 cafe，weekend 一於去梅窩慢慢 chill。

梅窩好去處01｜全港首個越野單車練習場！免費挑戰跳台、獨木橋

單車愛好者出沒注意！香港目前有 15 條越野單車徑，散落在大嶼山、元朗、屯門、荃灣、西貢等地的郊野公園，最近還在梅窩荔枝園村附近增設全港首個越野單車練習場，連同附近的路徑，更組成全港唯一涵蓋全部 5 個越野單車徑難度級別的場地。

土坡場（圖片來源︰政府青少年網站）

剛在 12 月開幕的梅窩越野單車練習場，位於南大嶼郊野公園，佔地約 4.5 公頃，這條越野單車徑長達 9 公里，連接梅窩碼頭路及通往禮智園墳場的道路，依照當地地形而設計，而且加入跳台、碎石坡道、獨木橋、小騎士土坡場等技術特點設施，零舍有刺激感。

練習場內的越野單車徑（圖片來源︰新聞公報）

越野單車新手也不用擔心，皆因場內提供不同難度的徑道，而且設施均有指示牌標明其難度等級，像白級就是小朋友都玩到的入門級，綠色屬初學級，想試走具挑戰性的就要選藍色，一次過滿足新手、高手的需要。

（圖片來源︰政府青少年網站）

梅窩越野單車練習場

地址︰大嶼山梅窩荔枝園村附近的南大嶼郊野公園

收費︰免費開放

網址︰www.afcd.gov.hk/tc_chi/country/cou_vis/cou_vis_mou/cou_vis_mou_mou/Mui_Wo_Mountain_Bike_Practice_Ground.html

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