  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

06/04/2023

梅窩一日遊！5大美食+玩樂行程推介！巨型足料薄餅/街坊最愛牛角酥蛋撻/首個越野單車練習場

#梅窩 #好去處 #好老土 #農墟 #大嶼山 #梅窩洗衣公司 #洗衣店 #自助洗衣店 #Café #蛋撻 #The Kitchen #烘焙 #Village Bakery #麵包 #Pizza #薄餅 #越野單車 #越野單車練習場 #南大嶼郊野公園
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　終於等到復活節 4 日連假！若日日窩在家中耍廢煲劇，豈不是隨意浪費了這美好長假期，所以不少人都選擇出走至鄉郊離島，遠離鬧市好好放鬆一下。位於大嶼山的梅窩自去年進駐了一間開在魚塘旁的露天 cafe，即吸引很多人前來梅窩打卡朝聖，順便一嘗區內名物如蟹茄檬、港式 3 層下午茶等。其實梅窩還有不少好食好玩的小店、景點，必去碼頭旁歎巨型脆薄手工薄餅，附近又有街坊最愛的麵包店及 IGable 懷舊主題洗衣店 cafe，weekend 一於去梅窩慢慢 chill。

 

梅窩好去處01｜全港首個越野單車練習場！免費挑戰跳台、獨木橋

 

　　單車愛好者出沒注意！香港目前有 15 條越野單車徑，散落在大嶼山、元朗、屯門、荃灣、西貢等地的郊野公園，最近還在梅窩荔枝園村附近增設全港首個越野單車練習場，連同附近的路徑，更組成全港唯一涵蓋全部 5 個越野單車徑難度級別的場地。

 

土坡場（圖片來源︰政府青少年網站）

 

　　剛在 12 月開幕的梅窩越野單車練習場，位於南大嶼郊野公園，佔地約 4.5 公頃，這條越野單車徑長達 9 公里，連接梅窩碼頭路及通往禮智園墳場的道路，依照當地地形而設計，而且加入跳台、碎石坡道、獨木橋、小騎士土坡場等技術特點設施，零舍有刺激感。

 

練習場內的越野單車徑（圖片來源︰新聞公報）

 

　　越野單車新手也不用擔心，皆因場內提供不同難度的徑道，而且設施均有指示牌標明其難度等級，像白級就是小朋友都玩到的入門級，綠色屬初學級，想試走具挑戰性的就要選藍色，一次過滿足新手、高手的需要。

 

（圖片來源︰政府青少年網站）

 

梅窩越野單車練習場

地址︰大嶼山梅窩荔枝園村附近的南大嶼郊野公園

收費︰免費開放

網址︰www.afcd.gov.hk/tc_chi/country/cou_vis/cou_vis_mou/cou_vis_mou_mou/Mui_Wo_Mountain_Bike_Practice_Ground.html

 

下一頁︰碼頭旁歎巨型手工薄餅！ 餠底超脆薄足料

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#梅窩 #好去處 #好老土 #農墟 #大嶼山 #梅窩洗衣公司 #洗衣店 #自助洗衣店 #Café #蛋撻 #The Kitchen #烘焙 #Village Bakery #麵包 #Pizza #薄餅 #越野單車 #越野單車練習場 #南大嶼郊野公園

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk