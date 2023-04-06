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06/04/2023

回鄉證懶人包 | 回鄉證過期續證、申請3大方法！邊個最平？最方便？急住趕返內地最快可即日取通行證？一文睇清！

#回鄉證續期 #福田 #內地 #回鄉證 #回鄉 #皇崗 #深圳灣 #續期 #返大陸 #羅湖 #中旅社
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Text: Kennis Wong

　　疫情3年，內地一開關，很多人都趕著返內地探親、旅遊！出發之前，最驚嚇幕過於突然發現——回，鄉，證，過，期！原來回鄉證不單不能過期，還要有6個月生效期！如果未符合要求，就要換新回鄉證喇！未滿18歲人士需更換5年期的回鄉證，而年滿18歲則需更換為期10年的回鄉證。要注意，回鄉證換領手續一般需時5至12日才能取證，現時有3個方法申領，邊種方法最快？最平？最方便？即睇！

 

回鄉證續期方法 | 1. 香港中旅社換證：及早預約即可以最平價錢$390換證！

 

　　到香港中旅社換證是最常見的方法，以往中旅社都有即日籌派發，讓市民「walk in」，不過現已取消，只有網上預約。大家可以到中旅社網站率先預約辦證時間，不過翻查各區中心的資料，直至7月中都是額滿。一般辦理手續後，都需要12個工作天才能領證，成人及小童的價錢分別為$390及$260。假如希望快至5個工作天就能取證，成人需要$670，而小童則需$540。面對爆滿的預約，大家一定要提早幾個月上網check清楚啊！

 

回鄉證換領收費一覽。（圖片來源：香港中旅社官網）

 

回鄉證續期方法 | 2. 香港中旅社快證！最快5個工作天辦理手續+領證

 

　　再快一點，可選擇到香港中旅社辦理3個月出入境一次的快證，一般12個工作天便能領證，價錢為$120。如果希望再加快進度，更可加錢申請5個工作天領證，但則需再加$200至$320。而只是用作入境，12個工作天取證則需$300，5個工作天取證便需$450。

 

快證收費一覽。（圖片來源：香港中旅社官網）

 

回鄉證續期方法 | 3. 一日搞掂！羅湖、皇崗、福田及深圳灣口岸換特快證

 

　　5個工作天都太久了？還有一個方法，羅湖、皇崗、福田及深圳灣口岸設有一次性臨時通行證辦理櫃位，數小時就能成功辦理3個月出入境一次的臨時通行證。不過每個口岸都十分多人，輪候時間可達數小時，還需付上$570！如果真的需要即日取證，謹記預早排隊及預備好金錢！

 

 

 

 

 

 

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