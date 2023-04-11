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11/04/2023

賞你遊澳門 | 香港旅客來回澳門船飛搭車買一送一優惠繼續！邊架船 / 巴士最多班次？買飛最方便？一文集齊5大優惠詳情、獲取資格

#香港 #金光飛航 #澳門 #噴射飛航 #氹仔 #佐敦 #折扣 #氹仔客運碼頭 #巴黎人 #港珠澳 #港澳一號 #圓方 #倫敦人 #優惠 #過大海 #著數 #太子 #威尼斯人 #0+3 #中港城 #外港 #巴士 #賞你遊澳門 #船飛 #渡輪 #永東直巴 #外港客運碼頭 #買一送一 #港澳快線 #澳門皇冠假日酒店 #油麻地 #港珠澳大橋 #金沙 #銀河
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Text: Kennis Wong

　　很多地區都全面通關，不少人都一窩蜂清大假到外地旅遊，想來個短途旅行，「過大海」去澳門是不二之選！自澳門旅遊局推出交通買一送一優惠，訪澳的香港旅客絡繹不絕，有見及此，澳門旅遊局更宣布即日起至6月30日加推「賞你遊澳門」，香港旅客及訪港國際旅客往澳門交通票務統統有買一送一優惠！

 

　　澳門旅遊局早前宣布即日起至6月30日加推「賞你遊澳門」優惠。香港居民、訪港的台灣及國際旅客只要在澳門逗留一晚或以上，便能享用「買去程送回程」優惠，每間營辦商的優惠最多可使用一次，換言之大家可以享用合共5次優惠！不過今次金巴未有提供優惠，改為永東直巴「加盟」。事不宜遲，即睇5大車船詳情！

 

香港來回澳門車船優惠 | 1. 金光飛航：上環出發！50分鐘直達澳門氹仔客運碼頭

　　金光飛航現時每日提供各12班往返香港及澳門的渡輪，來往香港上環港澳碼頭及澳門氹仔客運碼頭。最早一班前往澳門的渡輪由早上8時半開出，最晚由澳門前往香港的班次則為晚上11時59分。想玩盡兩日兩夜的朋友及港島區的居民可以選擇金光飛航，只需50分鐘便可直達澳門，十分快捷！船票買一送一後，最便宜只需$80一張，相當抵買！不過希望享用金光飛航優惠的朋友，只能在金光飛航指定票務櫃台購買船票，網上預訂則未能享用此優惠！

 

 （圖片來源：金光飛航）

 

 金光飛航船期表。（圖片來源：金光飛航）

 

出發地：上環港澳碼頭

目的地：氹仔客運碼頭

 

平日票價：

標準艙：$160

頭等艙：$282

貴賓房（8座位）：$2,256

 

周末及假日票價：

標準艙：$175

頭等艙：$299

貴賓房（8座位）：$2,392

 

「買一送一」船票購買地點：

香港金光飛航售票處：上環信德中心3樓303B號舖

澳門金光飛航售票處：碼頭2樓1-12號櫃台

金光飛航詳情請按此

 

 

下一頁：噴射飛航：設兩個澳門落船點！氹仔、外港落船都得！網上、櫃台可預訂

 

 

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