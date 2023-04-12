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12/04/2023

環保署公布40個泳灘最新水質評級！過半數水質良好！屯門邊個沙灘一度被評為極差水質？（附一級泳灘名單）

#康文署 #水質評級 #泳灘 #水上活動 #環保署 #沙灘 #泳灘等級 #青山灣泳灘 #屯門 #四級泳灘
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Text: Louise Yuen

　　臨近夏天，康文署由 4 月起重開轄下 17 個公眾游泳池，環保署近日亦公布 40 個泳灘的水質評級，當中有 28 個獲選為水質良好的一級泳灘，位於屯門的青山灣泳灘上星期卻曾一度被評為水質極差的四級泳灘，即睇各個泳灘評級！

 

青山灣泳灘（圖片來源︰康文署）

 

　　環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級︰良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。而最新泳灘等級則按最近 5 次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算，每 100 毫升海水的大腸桿菌不應超過 180 個，水樣本每月抽取最少三次，若於最後一次抽取水樣本中的大腸桿菌超逾某高數目，此泳灘亦會被評為「極差」等級。

 

　　位於屯門青山公路的青山灣泳灘，鄰近屯門避風塘和屯門河道，上星期受不穩定天氣影響，曾一度被評為水質極差的四級泳灘，現時已回升至等級 3，代表水質欠佳。不過一到泳季，該泳灘的每周等級通常達到第 2 等級，有時甚至會升至第 1 等級。大家可以於環境保護署的「環境保護互動中心」網站，查閱最近更新的泳灘等級。

 

環保署最新泳灘等級

網站︰https://cd.epic.epd.gov.hk/EPICDI/beach/grading/?lang=zh

 

 

三級泳灘（水質欠佳）︰

 

屯門區

青山灣泳灘

 

荃灣區

釣魚灣泳灘

 

二級泳灘（水質一般）︰

 

荃灣區

馬灣東灣泳灘＊

海美灣泳灘    

更生灣泳灘＊   

麗都灣泳灘＊

汀九灣泳灘

近水灣泳灘    

 

離島區

下長沙泳灘

觀音灣泳灘   

 

西貢區

銀線灣泳灘＊

清水灣第一灣泳灘   

 

下一頁︰水質良好的一級泳灘名單

 

 

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