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18/04/2023

4.20出現日偏食！錯過今次要等5年！幾點開始？邊度係觀賞最佳位置？尖沙咀、銅鑼灣、中環咩位置最清楚？一文睇清日偏食詳情

#直播 #天文現象 #太空館 #天文台 #尖沙咀星光大道 #中環皇后像廣場 #維多利亞公園 #日偏食 #日食
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Text: Kennis Wong

　　4月20日香港上空會出現一次日偏食！今次的日偏食出現於中午時分，大家不妨在午飯時間，嘗試觀賞日偏食，今次錯過後，便要等到2028年！提一提，陽光非常猛烈，千萬不要用肉眼直視，可能會導致失明！不過，又唔一定要有專業儀器才觀賞得到，天文台亦有教大家用一些小工具觀賞，即睇日偏食詳情！

 

（圖片來源：香港太空館）

 

　　日食是指太陽被月球所掩蓋的天文現象，當太陽、月球及地球接近排成一條直線時，地球便會進入月球的本影或半影，日食便會發生。當月球只是遮蓋太陽一部分，未有完全遮蔽，就只能看到日偏食。

 

　　今次的日偏食會於4月20日中午約12時34分開始，於下午大約1時16分結束。香港太空館指，當日於本港東南部的日食食分較大，日食時間亦較長，所以大家不妨前往九龍東或港島東等地區觀賞，例如尖沙咀星光大道、維多利亞公園及中環皇后像廣場等，多個地方都十分容易到達，必定要以最住視角欣賞幾年一遇的日偏食！雖然香港屬彈丸之地，但不同地方的開始時間都略有不同，大家可以預留足夠時間霸位！

 

（圖片來源：香港太空館）

 

　　由於太陽光十分猛烈，所以並不鼓勵以肉眼直視太陽，嚴重的話可能會導致失明！天文台建議一個簡單又安全的方法，就是將日食的影像透過針孔裝置或望遠鏡投射在白紙板上，然後觀看在白紙板上的投影。如果身邊難以找到這些小工具，亦可到香港太空館Youtube頻道觀看直播，到時就算要留在室內，都能欣賞到日偏食！不過看不看到日偏食都視乎天氣，暫時4月20日的天氣預報為雨天，希望屆時天公造美，可以放晴，讓大家把握看日偏食的機會，不然就要等到2028年7月22日了！

 

（圖片來源：香港天文台）

 

香港太空館日偏食直播

日期：4月20日（星期四）

時間：下午12時30分至1時20分

 

 

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