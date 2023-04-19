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19/04/2023

精選片單│5套必睇律政題材韓劇！套套都令你深思！改編真實案件《少年法庭》、爆紅治癒《非常律師禹英禑》、女神變惡女教授《為何是吳秀才》

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Text: Sammy Leung

　　每次放假，都好想舒服留在家中休息。想煲劇又不知道如何入手？今次就跟大家介紹一下律政題材韓劇，當中有部分案件真實改編《少年法庭》、在2022年爆紅的律政劇《非常律師禹英禑》及女神男神大玩姊弟戀的《為何是吳秀才》，有沉重的、有熱血的、亦有溫暖治癒的。

 

延伸閱讀：6套必睇燒腦懸疑劇！韓國神劇《Signal》、男神李昇基做兇手《Mouse》、菅田將暉《勿說是推理》

 

律政劇│1.《少年法庭》：部分案件真實改編+實力派主演

 

　　在2022年播出的Netflix韓國律政劇《少年法庭》，當時一播出就受到熱捧。《少年法庭》由金憓秀、金武烈、李聖旻、李姃垠主演，故事講述韓國的少年犯罪問題，裡面更有些案件是改編自真實血腥案件，有分屍、誘拐等等，其中一案件更是改編自2017年震驚全韓國的「仁川國小女童分屍案」。

 

 

　　而主角是一位厭惡少年犯而聞名的法官金憓秀，她奉命到少年法庭執行職務，一直要在自身厭惡少年犯的個人情感和追求公義刑罰中取平衡。劇中除了令大家會探討少年犯社會問題外，更看到曾三次獲青龍電影獎最佳女主角獎旳金惠秀的實力派演技。如果還未看的話，就趕快了！

 

 

 

預告：


 

下一頁：《非常律師禹英禑》自閉症律師成長，改變別人看法

 

 

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