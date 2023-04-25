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25/04/2023

泰國旅行 | 必備5大實用App推介！睇評分找地道泰國餐廳／骨精必試超多優惠Spa App／ Call車超好用App／熱門找換店

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Text: Sammy Leung

　　大家喜歡去泰國嗎？在泰國食盡當地美食、按摩做Spa，價錢又不會太貴，真的十分適合放假來個快閃行程。近年很多人都不喜歡跟旅行團，喜歡自己自由行，因為時間上可以自由一些。不過，人生路不熟，自由行需要更多時間、心思去作事前準備。今次為大家整合了幾個泰國旅行必備的App，去泰國自由行冇難度！Let’s go！

 

延伸閱讀：

日本旅行必備5大實用App推介

韓國旅行必備5大實用App推介

內地旅遊必備5大App推介

 

泰國實用App推介│1. Grab：Call車冇難度+信用卡或現金付款

 

　　在泰國自由行要解決的第一個問題是交通問題，如果大家怕坐不到的士，可以選擇使用Call車App「Grab」，Grab有點像Uber，相當方便就可以叫到車。大家可以先利用電話號碼申請帳戶，選擇好自己的目的地，就可以看到價錢及行車時間。大家可以選擇不同的車款，最後可以選擇使用信用卡或現金付款。

 

 

　　在App內看到司機的名字、相片、車的型號、車牌號碼及需要等待時間等；司機到在你附近，你就會收到一個訊息，上面會寫明等待時間，所以要注意的是，若超時的話，有機會被收取額外費用。

 

 

詳情：https://www.grab.com/th/

下載︰IOS（按此）｜ Android （按此

 

下一頁：必備交通App – 安排好最快的交通路線

 

 

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