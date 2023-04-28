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28/04/2023

網民票選！歷年最佳奇幻韓劇排行榜Top 10：靈魂穿越 /人魚故事 / 超能力都有！《驅魔麵館》都只係第4名？

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Text: Sammy Leung

　　放假幾天，如果大家想留在家中煲劇，就可以留意以下這個劇集排行榜。外國網站ranker上有不少的投票，當中有一個歷年最佳奇幻韓劇排行榜，現在已有2萬多網民投票，選出了多套奇幻或超自然的韓劇，當中有靈魂穿越、人魚、九尾狐等等。如果還未看過的話，就趕快去看看了。

 

最佳奇幻韓劇排行榜│第10名.《月之戀人—步步驚心：麗》

 

　　第10位是於2016年播出的《月之戀人－步步驚心：麗》，由李準基、李知恩及姜河那主演，根據中國同名電視劇《步步驚心》改編。故事講述在21世紀的女生高夏真（李知恩飾）為了救人，靈魂穿越到高麗王朝少女解樹的身上。個性活潑可愛的解樹吸引到高麗王朝多個皇子的注意。

 

 

　　21世紀的女生在古代經歷到宮廷的皇權競爭，更愛上了四皇子王昭（李準基飾）。相愛但卻不能成為皇后的解樹到底最後會和四皇子開花結果嗎？

 

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最佳奇幻韓劇排行榜│第9名.《藍色海洋的傳說》

 

　　第9名是於2016年《藍色海洋的傳說》，這套劇由李敏鎬和全智賢主演，改編自韓國野史集《於于野譚》中的人魚故事。故事講述人魚在地球上瀕臨滅絕，而人魚沈清（全智賢 飾）在西班牙遇到城市的天才騙子許俊宰（李敏鎬 飾），許俊宰把不知世事的沈清騙了，二人在陸地生活時所發生的愛情故事。而二人的前世是不是也曾經有關係呢？

 

 

最佳奇幻韓劇排行榜│第8名.《W—兩個世界》

 

　　第8名是於2016年播出的《W—兩個世界》，由李鍾碩、韓孝周主演，故事講述女醫生吳妍珠（韓孝周飾）的父親在畫熱門漫畫《W》，但他在最終回的截稿日突然失蹤，所以吳妍珠懷疑父親的失蹤與漫畫有關。一個不小心就被《W》漫畫主人公姜哲（李鍾碩飾）拉進了他生活的世界。二人在漫畫中的虛幻中相遇，為了調查事件，二人往來現實和虛幻，並展開了愛情故事。

 

 

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最佳奇幻韓劇排行榜│第7名. 《德魯納酒店》

 

　　於2019年播出的《德魯納酒店》是第7名，大家有沒有看過呢？《德魯納酒店》由李知恩、呂珍九主演，故事講述韓國首爾市中心有一間「德魯納酒店」，但並通人看到這間酒店外觀是陳舊的，只有無法離開的靈魂才可以看到「德魯納酒店」的真面目。

 

 

　　人類具燦星（呂珍九飾）因命運而成為了酒店經理，他和酒店主人張滿月（李知恩飾）一起經營酒店後遇上了甚麼事情呢？

 

 

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最佳奇幻韓劇排行榜│第6名. 《九尾狐傳》

 

　　於2020年播出的《九尾狐傳》由李棟旭、金汎、曹寶兒主演，是今次排名榜中的第6位。故事講述李硯（李棟旭飾）為拯救心愛的人類女子而放棄山神職位，現在是生活在繁華都市的九尾狐。而他的弟弟李朗（金汎飾）不能諒解李硯僅因為人類就放棄地位而且離棄他。而女主角南智雅（曹寶兒飾）展開獨自追蹤詭異事件，更找上了九尾狐李硯。另外，第二季更傳會在今年播出。

 

 

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下一頁：最佳奇幻韓劇排行榜第1至5位

 

 

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