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03/05/2023

港產片迷朝聖！香港電影首個美術及服裝造型展！《傾城之戀》、《重慶森林》等經典戲服/道具/場景手稿首度曝光

#港產片 #展覽 #香港文化博物館 #英雄 #傾城之戀 #殭屍 #滿城盡帶黃金甲 #香港電影美術學會 #服裝造型指導 #西遊降魔篇 #重慶森林 #重慶森林 #香港電影 #戲服 #場景手稿 #道具 #週末好去處 #打卡熱點
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Text: Louise Yuen

　　去年多套港產片如《毒舌大狀》、《飯戲攻心》、《正義迴廊》都叫好叫座，在票房上取得佳績，甚至打破香港電影歷史紀錄，令沉寂一時的港產片市場再現鋒芒。要拍出一部好電影，單靠演員、劇本不足夠，幕後一班美術指導、服裝、道具及佈景製作等多個單位的團隊，把一幕幕劇本文字化成細膩逼真的佈景和道具，讓觀眾投入在電影世界當中，更是功不可沒。康文署與香港電影美術學會近日合辦「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」，為首個全面記錄香港電影美術發展的大型展覽，即日起至 9 月初於香港文化博物館舉行。

 

「造世界」展區

 

　　「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」的策展人為香港電影美術學會會長文念中（左二）、副會長劉天蘭（右二）、執委成員蔡慧妍（左一）和著名服裝指導張西美（右一）。

 

　　「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」以全方位介紹香港電影美術和服裝造型設計為主題，集合逾 200 位電影同業及公司展出一系列經典服飾造型、道具、場景設計、手稿圖、行業用具、影片及重構工作間等，帶大家走入港產片的幕後世界。必睇一定是首次向公眾展示的戲服，如周潤發及鞏俐於《滿城盡帶黃金甲》（2006）中的帝后大朝服造型；張曼玉於《英雄》（2002）中穿著的紅色古裝；繆騫人於《傾城之戀》（1984）中穿著的綠色膠雨衣；林青霞於《重慶森林》（1994）中的走私女郎造型；莫文蔚於《東成西就 2011》（2011）中的天神阿修羅造型；以及吳耀漢於《殭屍》（2013）中的殭屍造型等。

 

　　周潤發及鞏俐曾於《滿城盡帶黃金甲》（2006）中穿上這兩套金黃織錦龍鳳大朝服，為戲中最為隆重的造型。為了呈現金光燦爛的視覺效果，逾 30 位刺繡技師花了半個月為大袍額外繡上大量珠子及立體鐳射合金片，加強金光折射的耀目效果。

 

　　張曼玉於《英雄》（2002）中穿著的紅色古裝分別用上 4 種不同深淺的紅布製成，營造出飄逸的效果。為電影設計服裝及人物造型的和田惠美更獲第 22 屆香港電影金像獎最佳服裝造型設計。

 

　　《重慶森林》（1994）當中，由林青霞飾演角色原本是打扮華麗的女明星，後來改為走私女郎。當時，張叔平就向另一位服指劉天蘭借來一襲啞金色的風衣試造型，結果獲採用，更成為林青霞於電影中的經典造型。

 

　　戲服以外，場內還有不少珍貴的道具及場景手稿，像邵氏電影製片廠佈景設計資料冊；《千機變》（2003）中的殭屍獵人劍；《狄仁傑之神刀龍王》（2013）中的特別道具「水中馬」、《西遊・降魔篇》（2013）中的《兒歌三百首》、《殭屍》中的道具羅庚等。主辦機構更整合百個電影片段，製作成《香港電影及服裝造型精華巡禮》，展示香港電影美術及服裝造型指導多年來的優秀作品。

 

邵氏電影製片廠佈景設計資料冊

 

《西遊・降魔篇》（2013）中的《兒歌三百首》

 

無中生有 － 香港電影美術及服裝造型展

日期︰2023 年 5 月 3 日至 9 月 4 日

地點︰沙田文林路 1 號香港文化博物館 1 樓專題展覽館一至二

入場費︰成人 $10；全日制學生、殘疾人士及一名同行照料者及60歲或以上高齡人士 $5

網址︰https://hk.heritage.museum/zh_TW/web/hm/exhibitions/data/exid275.html

註︰博物館通行證持有人免費入場

 

 

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