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05/05/2023

深圳精選新酒店推介！ 最平$521一晚！恆溫無邊際泳池 / 豪華雲石浴缸 / 複式工業風裝潢 / 步行5分鐘到地鐵站

#薈語酒店 #酒店 #茶室 #房型 #深圳NOA諾亞酒店 #工業風 #深圳文華東方酒店 #落地玻璃窗 #雲石浴缸 #深圳福田 CBD 逸扉酒店 #深圳前海JEN酒店 #深圳新酒店 #深圳
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Text: Sammy Leung

　　放假不少人都會北上，深圳一日遊、兩日遊，周末玩一兩天放鬆一下。如果大家有興趣在深圳住一晚，可以考慮近幾年新開的新酒店，有充滿科技感的酒店、步行5分鐘到福田地鐵站的酒店及有閣樓的工業風酒店。好，不多說，一齊看看吧！

 

**酒店房價或有改動，一切以官方網站或旅遊平台為準！

 

深圳新酒店│1. 深圳前海JEN酒店：充滿科技感+恆溫無邊際泳池

 

　　位於前海自貿區核心腹地的深圳前海JEN酒店2023年開幕，附近有不少景點、購物、娛樂場所，包括前海石公園、歡樂港灣、深圳前海壹方城、南頭古城等。

 

 

　　深圳前海JEN酒店以時尚靈活且充滿科技感為主題，可以看到機器人遞送、室內直飲水系統等設施。住宿方面，一共有369間客房，房間設計摩登，以簡潔為主；當中有經典客房、高級客房、豪華客房及超豪華客房。客房內設高速無線網絡及智能電視。

 

 

　　酒店有室內及室外2個恆溫無邊際泳池、健身室等。

 

 

 

深圳前海JEN酒店

地址：中國深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號

房價：最平1晚$1,008起

詳情：https://www.shangri-la.com/cn/hotels/jen/shenzhen/qianhai/

 

下一頁：超近地鐵站的酒店

 

 

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