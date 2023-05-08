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08/05/2023

《乘風2023》| 第一集超好收視！6位必睇女藝人：蔡少芬重現TVB經典角色？Ella表演《戀人未滿》全場尖叫！天生歌姬A-Lin上節目為圓夢？

#芒果TV #女藝人 #藝人 #乘風2023 #蔡少芬 #賈靜雯 #徐懷鈺 #陳嘉樺 #陳意涵 #黃麗玲 #李彩華 #謝娜 #洛神花茶 #許靖韻 #小背心 #Ella #戀人未滿 #A-Lin #失戀無罪 #唱跳歌手
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Text: Sammy Leung

　　芒果TV推出的《乘風破浪的姐姐》系列，常常受到網民關注，已出道的女藝人經過節目重新訓練和比賽，讓大家可以看到藝人不同的一面。《乘風2023》屬於《乘風破浪的姐姐》的第四季，共邀請了33位女藝人參與，而第一集一播出，就創下佳績，破了四季的最高收視。即睇《乘風2023》女藝人名單，及邊幾個女藝人最值得關注！

 

《乘風2023》33位女藝人名單

 

　　《乘風2023》共有33位女藝人參與，包括：瞿穎、孫悅、蔡少芬、賈靜雯、龔琳娜、徐懷鈺、秋瓷炫、謝娜、陳嘉樺、陳意涵、黃麗玲、李彩華、朱珠、盧靖姍、謝欣、張嘉倪、劉惜君、劉雅瑟、卡捷琳娜、陳冰、唐伯虎、趙麗娜、美依禮芽、劉逸雲、吳倩、汪小敏、王佳宇、吳優、許靖韻、曾可妮、芝芙、李莎旻子、吉娜·愛麗絲。相信大家都看到不少熟悉的名字，先看看來自香港的藝人！

 

乘風2023│女藝人1. 蔡少芬

 

　　近年在內地發展的蔡少芬，上節目一向綜藝感十足，她跟陳嘉樺及謝娜在第一集一開始已經發放笑彈，十分歡樂。另外，蔡少芬在舞台上重現了TVB劇集《洛神》「甄宓」的經典造型，勾起很多人的回憶。

 

 

乘風2023│女藝人2. 李彩華

 

　　當年因《百分百感覺》受到關注的歌手李彩華，推出過多張唱片，近年在內地專注發展演藝事業。今次參加《乘風2023》又再一次讓大家可以看到她的表演。

 

 

乘風2023│女藝人3. 盧靖姍

 

　　出身於香港的盧靖姍14歲時贏得全亞洲的歌唱比賽，但後來因為學業暫停歌唱事業發展。在戲劇方面上，她曾出演《家有囍事2009》、《鐵拳無敵》、《戰狼2》等等。

 

 

乘風2023│女藝人4. 許靖韻

 

　　歌手「小背心」許靖韻在社交網站翻唱在網上走紅，曾參加中國大陸實境節目《創造101》。之後更和李靖筠主持音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，邀請不同藝人嘉賓上節目一同演唱歌曲及玩遊戲，歌聲一直受網民讚賞。

 

 

下一頁：其他不能不看的女藝人

 

 

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