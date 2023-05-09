日韓旅遊 | 日韓公眾假期一覽！日本16個國定假期、韓國節日連假一文睇清！有無撞香港長假？避開人潮住宿玩樂平啲

日本及韓國一直都是香港人大愛旅遊目的地，一些熱門景點總是擠滿香港人！通關後已經有大量旅客出發到當地旅行，假如碰上當地公眾假期、當地人都境內遊，簡直是人山人海！不想迫餐飽，即睇清日韓公眾假期，以免撞期！

日韓公眾假期 | 日本16個國定假日！邊段日子連假最長？

日本每年有16個國定假日，部分更有連假，而下年黃金週更放足一星期！想遠離人潮，就記得避開以下日子！

（圖片來源：Unsplash）

2023年5至9月：

5月3日：憲法記念日

5月4日：綠之日

5月5日：兒童節

7月17日：海之日

8月11日：山之日

8月13至16日前後：盂蘭盆節（非國定假日，但預計多人休假）

9月18日：敬老日（連假：9月16至18日）

9月23日：秋分

2023年10至12月：

10月9日：運動之日（連假：10月7至9日）

11月3日：文化之日（連假：11月3至5日）

11月23日：勤勞感謝日

2024年1月至3月：

1月1日：元旦（連假：1月1至3日）

1月9日：成人之日（連假：1月7至9日）

2月11日：建國記念之日（連假：2月11日至2月12日）

2月23日：天皇誕生日

3月21日：春分

2024年4至6月：

4月29日：昭和之日（黃金週）（預計多人於4月28日休假）

5月3日：憲法紀念日（黃金週）（連假：4月29至5月7日）

5月4日：綠之日（黃金週）（連假：4月29至5月7日）

5月5日：兒童節（黃金週）（連假：4月29至5月7日）

2024年7至9月：

7月17日：海之日（連假：7月15至17日）

8月11日：山之日（連假：8月11至13日）

8月13至16日前後：盂蘭盆節（非國定假日，預計多人休假）

9月18日：敬老日（連假：9月16日至18日）’

9月23日：秋分

2024年10至12月：

10月9日：運動之日（連假：10月7至9日）

11月3日：文化日（連假：11月3日至5日）

11月23日：勤勞感謝日

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