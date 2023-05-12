機場入境都有Fast Pass？仲有機會撞明星？教你一招曼谷機場過關免排隊大法！3分鐘完成出入境手續超方便

一到長假期，人人都想衝出香港到外地旅遊，捱貴機票倒是其次，最可怕是由著陸入境開始已經大排長龍，沒半小時亦辦理不了入境手續。小編最近發現網上竟能找到泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi international airport ）的快速通道服務，用法就如樂園 Fast Pass 般，直接到其機場 Fast Track 過關，過程唔使 3 分鐘！

KKday 早前推出泰國曼谷 Suvarnabhumi 國際機場的快速通道服務，不論是抵達或離境均可使用其 Fast Track 免排隊入境通道快速過關，只要在預訂時填寫抵達曼谷／曼谷出發的航班號、聯絡方法，大家在出／入境前 1 至 2 日便會收到專人聯絡，告知集合地點及詳情。當日再由導遊帶大家經移民局的 Fast Track 出入境，據說 3 分鐘內便完成整個過關程序。若是離境回港，餘下的時間更可以盡情在禁區 shopping、用餐。大多用過該服務的旅客都表示滿意，笑言「過關太快，要等返行李轉頭。」據說名人搭飛機也是用這 VIP 通道，下次出遊泰國過關時分分鐘能碰到明星！不過這個快速通道服務只限已獲泰國落地簽證的人士，不適用於需要簽證才能到達泰國的國家/地區的旅客。

素萬那普機場到達／出發快速通道

價錢︰每人 324 港元起

詳情︰https://www.kkday.com/zh-hk/product/30905