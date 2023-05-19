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19/05/2023

屯門一日遊｜5大美食+打卡必去景點！免費歎海景SPA/手繪壁畫牆/街坊力推人氣甜品cafe

#浩和街 #T．PARK #藍地新村 #淺嚐 #紅橋 #Sugar Mama #Pillowtalk Restaurant & Bar #Pillowtalk Restaurant & Bar #Bougel Café
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Text: Kennis Wong

　　屯門給你的印象是甚麼？有牛、偏僻、大西北？是時候擺脫這些印象！屯門近年新設了很多打卡地點，又有不同小店、Café等，環境幽靜，好讓大家遠離城市的紛擾，放鬆一下。今個周末不妨去屯門chill一日，放低一星期的煩惱吧！


屯門好去處 ︳1. 街坊推介紅橋美食：咖啡師發辦咖啡＋隱世心太軟專門店＋慶祝一流平民價西餐廳！


　　很多人每天都要歎杯「回魂啡」才覺得滿足。假如你是咖啡狂熱者，必定要試試紅橋的「淺嚐」！有別於一般的Café，小店店面不大，裝潢以簡約日式風格為主，當陽光灑進室內更是舒適，十分適合chill一日！平時的Café都細明不同咖啡種類，例如Cappuccino、Latte等等，但獨賣咖啡的「淺嚐」餐牌上只有幾個價錢、咖啡豆種類、酸甜度等。最特別是老闆會因應你的喜好，調製出你的專屬咖啡！喝過咖啡後，不妨與老闆分享一下「喝後感」，一起交流歎啡心得！

 

 
 
 
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淺嚐
地址︰屯門井財街7號力生大廈地下6號舖
電話：64354749（Whatsapp）
營業時間︰星期一至日下午2時至晚上8時半（星期四休息）
Facebook︰www.facebook.com/sip.coff/

 

　　若喜歡吃甜品，一定要到紅橋遊一圈，紅橋至少有4間甜品店，其中一間隱世心太軟專門店「Sugar Mama」更獲不少街坊激讚！心形的心太軟配上自選雪糕，內餡的朱古力醬就像熔岩般湧出來，味道濃郁！老闆更自創出不同口味，如伯爵茶、Mocha等心太軟，令人一試難忘！吃過後對心太軟念念不忘？店內更有售賣急凍心太軟，只要在家翻熱也可吃到甜品店的水準！

 

 

 


Sugar Mama
地址︰屯門青柏徑6號鹿苑大厦地下3號鋪
電話：35904303 / 55417341
營業時間︰星期一至日下午3時至凌晨12時（星期三休息）
Instagram︰www.instagram.com/sugarmamayl/

 

　　紅橋一帶有很多Restaurant & Bar讓你週末chill一chill！其中以美式復古風設計的Pillowtalk Restaurant & Bar是街坊人氣店，大過一張臉的安格斯肉眼扒亦不需$200，口感軟腍，CP值十分高，價錢相當親民！如果你想慶祝節日，餐廳亦設畫碟服務，為你送上精緻甜品及畫作，影得又食得！

 

 
 
 
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如此細緻的茉莉公主亦能畫在碟上，十分精緻！（圖片來源：Pillowtalk Restaurant & Bar Facebook）

 

Pillowtalk Restaurant & Bar
地址︰屯門青棉徑5號金寶大廈地下6號舖
電話：29675997
營業時間︰星期一至日下午5時半至凌晨2時
Facebook︰www.facebook.com/Pillowtalkbar

 

下一頁：藍帶師傅主理法式打卡Café！主打Bagel、輕食！

 

 

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