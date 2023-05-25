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25/05/2023

長洲太平清醮2023懶人包！新推阿華田平安包／懷舊巴黎撻！一次過睇8大必試小食＋交通＋活動時間表

#長洲 #太平清醮 #飄色會景巡遊 #搶包山 #交通 #新渡輪 #九巴 #城巴 #郭錦記 #長洲鐵漢 #長洲角酪 #紅馬海傍餅店 #慶發記小食 #適泊魚燒 #Corner Garden Crepes & Drinks
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Text: Kennis Wong

　　一年一度的長洲太平清醮又來了！飄色巡遊及搶包山決賽都是每年的重頭戲，吸引不少人登島感受熱鬧氣氛！長洲掃街、吃盡街頭小食更是指定動作，今次為大家搜羅8大必試小店，當中不缺太平清醮的限定小食；入黑之後，又是時候觀賞午夜進行的搶包山比賽，絕對可以由朝玩到晚！各大交通工具也加開特別班次，即睇最新交通及美食詳情，plan 定長洲玩樂路線啦！

 

【長洲太平清醮2023—交通篇】

 

新渡輪︰加密班次至每小時約6班船！淩晨設特別船接送搶包山觀眾！

 

　　明天（26日）就是佛誕，而飄色巡遊將於 2pm 開始，預料當日10am至 1 pm 是人流高峰期。新渡輪將於高峰時期每小時載客量比平日增加近2倍，即1小時可接近6班船！小編建議，最好在10am 前乘搭航班，避開人群，免得太過擁擠！

 

　　「搶包山」比賽就由明晚開始，直翌日淩晨。新渡輪到時亦於5月27日淩晨加設長洲開至中環的班次，於1:15am 開船，讓大家觀賞完「搶包山」亦唔憂無船「出城」！假如錯過這班船，按正常航班時間表，仍有高速船於2:20am及5:10am在長洲碼頭開出，不過就要等比較久了！

 

九巴／城巴：加開往旺角路線＋通宵過海車加停中環站！

 

　　到達中環碼頭後，九巴或城巴也有特別班次接送大家前往港、九、新界！ 像特別巴士路線104，可以由中環渡輪碼頭，途經紅隧轉車站、佐敦、油麻地，再到旺角弼街，全程$18.4，方便大家轉車或直達九龍！

 

（圖片來源：九巴）

 

（圖片來源：城巴）

 

　　另外，九巴及城巴亦有通宵路線，額外停泊在中環5號碼頭站，而九巴有關的通宵路線將提早至約淩晨2時50分！

 

九巴加停中環路線
1.    N182 往沙田（廣源）
途經：紅隧轉車站、何文田、九龍塘、獅子山隧道、大圍、乙明邨、大涌橋路、沙田第一城、愉翠苑
車費：$28.1

 

2.    N368 往元朗（西）
途經：紅隧轉車站、美孚轉車站、大欖隧道轉車站、錦田、凹頭、形點I、元朗大馬路
車費：$36

 

3.    N373 往粉嶺（聯和墟）
途經：     紅隧轉車站、何文田、九龍塘、大窩西支路、粉嶺站轉車站、上水轉車站、翠麗花園、天平邨
車費：$42

 

4.    N619 往順利
途經： 東隧轉車站、藍田、觀塘、牛頭角、樂華
車費：$16

 

城巴加停中環路線
1.    N8x 往小西灣
途經： 灣仔、銅鑼灣、北角、鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、柴灣
車費：$15

 

2.    N90 往海怡半島
途經：香港仔隧道、利東、鴨脷洲
車費：$9.7

 

3.    N619 往順利
途經：觀塘、牛頭角
車費：$16

 

4.    N182 往沙田
途經：大圍
車費：$28.1

 

5.    N930 往荃灣
途經：葵芳
車費：$28.1

 

6.    N952 往青龍頭
途經：深井
車費：$33.1

 

7.    N962 往屯門
途經：黃金海岸
車費：$33.1

 

下一頁：一連5日太平清醮活動！重頭戲唔少得飄色巡遊及搶包山！

 

 

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