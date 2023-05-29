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29/05/2023

海洋公園6月指定時間免費入場！夜空下睇震撼光影匯演/吉祥物舞蹈表演/大玩遊戲

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Text: Sammy Leung

　　海洋公園都可以免費入場？海洋公園「Chill All Night」回歸！為響應政府的「開心香港」，海洋公園6月將會有「Chill All Night」，大家可以在指定日期及時間免費入場。除了可以在星空下觀賞多媒體光影匯演外，還可以看到吉祥物舞蹈表演。即睇詳情！

 

　　海洋公園由6月3日起，一連四個星期六將推出海洋公園「Chill All Night」周未系列，大家可以於晚上6時30分免費入場在星空下觀賞多媒體光影匯演、現場音樂表演及吉祥物舞蹈表演。

 

 

　　先看看多媒體光影匯演，光影匯演一共2個節目，包括「光影頌」及「光影都會」。融合原創音樂及大型光雕投影的「光影頌」，會配合從海洋公園「夢幻水都」湖中甦醒的神秘精靈ANIMO、燈光效果和水幕特效，帶大家可以來一次海洋探索之旅，了解地球面臨的威脅和如何保護環境，震撼得來又有意義。

 

　　另一個匯演節目「光影都會」是利用多媒體噴泉投影、璀璨幻光與舞動噴泉，展現香港歷史、多元文化及大自然，令大家像穿越在超現實景觀中，十分夢幻。

 

 

　　海洋公園「Chill All Night」還有一系列精彩音樂表演和遊戲攤位，玩累了或餓了，可以在「海洋奇觀」的海龍王餐廳，一邊品嚐中菜，一邊欣賞5,000條珊瑚魚。如果想要小食啤酒及特式雞尾酒，食尚水都小食亭及酒吧都是開放給大家購買。

 

 

　　海洋公園「Chill All Night」時間表：

　　● 晚上6時30分 - 現場音樂表演和遊戲活動開始

　　● 晚上7時45分 - 光影匯演「光影頌」及「光影都會」（20分鐘）

　　● 晚上8時30分 - 光影匯演「光影頌」及「光影都會」（20分鐘）

 

 

　　如果想入場的話，大定要留意Chill All Night入場訪客不用於網上系統預約入園，不過入場人數有限，額滿即止。而開放之景點和設施包括海龍王餐廳、爐炭燒、食尚水都、夢幻水都人工湖及海濱禮品廊，園內其他景點將不會開放，餐廳是需要訂座的。

 

日期：2023年6月3、10、17、24日（星期六）

入場時間：晚上6時30分至9時

詳情：https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/chill-all-night-2023

地址：香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園

 

 

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