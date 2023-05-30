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30/05/2023

澳門最新好玩打卡景點！teamLab新設花花漂浮花園/最大水上樂園/倫敦人皇家衛兵換崗

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人在澳門，豈能只入賭場及四出掃街食食食……開關不過幾個月，澳門已經積極開設不少新景點，室內跳傘館、城市滑索 Zipcity Macau、澳門大賽車博物館等。近日澳門 teamLab 又增設過千朵蘭花打造的漂浮花園、全澳門最大型水上樂園、倫敦人最新皇家衛兵換崗等等！即睇必去 4 大澳門好去處！

 

澳門好去處 01｜8千朵蘭花打造漂浮花園！澳門teamLab超自然空間6.1起增新展品

 

　　來自東京的 teamLab 近年憑超夢幻光影藝術展深受大家的喜愛，就算不去日本，目前 teamLab 在北京、上海、台北、新加坡等地也開展了。數到最近香港的，非「澳門 teamLab 超自然空間」莫屬，佔地 5,000 平方米的常設館就在澳門威尼斯人，讓大家一次過欣賞多達 30 個沉浸式藝術品。

 

　　最近「澳門 teamLab 超自然空間」又增設了 3 組全新作品空間，包括「漂浮的花園 – 花朵與我同根同源，花園與我合為一體」、「無相之雲，雕塑與生命之間」及「EN TEA HOUSE」（茶屋）」。最矚目一定是「漂浮的花園」，由超過 8,000 朵蘭花打造而成，每當大家走入這互動花園，在半空中綻放的蘭花就會緩緩下降，讓大家與花朵融為一體，帶出禪宗花園的概念。這 3 件新作品將於 6 月 1 日起對外開放，不過要留意，入場需額外收費。

 

漂浮的花園 – 花朵與我同根同源，花園與我合為一體（圖片來源︰sandsresortsmacao）

 

無相之雲，雕塑與生命之間（圖片來源︰sandsresortsmacao）

 

EN TEA HOUSE（圖片來源︰sandsresortsmacao）

 

澳門 teamLab 超自然空間
地址︰澳門威尼斯人金光會展
開放時間︰11am-7pm（最後入場 6:15pm，星期三休息）
收費︰MOP 208 至 MOP 288、新展品附加收費 MOP 100
網址︰ https://tc.sandsresortsmacao.com/macau-shows/teamlab.html

 

下一頁︰澳門最新、最大型水上樂園！大玩水上過山車、水上攀岩

 

 

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