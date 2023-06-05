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05/06/2023

人氣teamLab藝術展暑假登陸香港！佔地逾萬呎設6大打卡位！邊度開展？門票幾錢？早鳥優惠6.8開賣！

#暑假 #九龍灣 #teamLabFuturePark #teamLab 共創未來園 #teamLab #MegaBox #好去處 #週末好去處 #打卡熱點 #本地遊
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Text: Louise Yuen

　　等到頸都長，超人氣 teamLab 藝術展終於在今個暑假登陸香港！逾萬呎的展館將引入 6 個在世界各地大受歡迎的光影作品，包括打卡必影的「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」、「光球管弦樂團」，在港展出達半年，唔使去澳門、日本亦能走進這片夢幻藝術世界！

 

　　國際藝術團隊主理的《富衛保險 10 周年呈獻「teamLab 共創！未來園」》將於 7 月 9 日至 2024 年 1 月 14 日期間落戶九龍灣 MegaBox，佔地逾萬呎，把「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」、「光球管弦樂團」、「滑梯水果園」、「小人所居住的桌子」、「天才跳房子」，以及「彩繪城鎮」等 6 個大熱大型沉浸式作品統統帶到香港。

 

 塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷 紅色名錄

 

　　其中「塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」更是必影展品，山脈、山谷間都投影著大家所畫的各種生物，有鯨魚、壁虎、青蛙、蝴蝶等，若你駐足一處，繁花更會在你腳下盛開放，但花朵則在大家四處走動時散落遍地，加入了生態系統此消彼長的元素。「光球管弦樂團」是另一個影相位，場內擺放多個發光波波，輕輕一拍便會變色發聲，在地下滾動亦有同樣效果。喜歡「天才跳房子」 ，全因它的玩法像跳飛機般，單腳跳到漂浮在水面的不同形狀上，只要連續跳到同樣形狀的符號上，就會變出魚兒、蝴蝶和小鳥，愈跳得多，愈產生到更多小動物，輕鬆重拾童真。

 

 光球管弦樂團

 

天才跳房子

 

滑梯水果園

 

彩繪城鎮

 

小人所居住的桌子

 

《富衛保險 10 周年呈獻「teamLab 共創！未來園」》

日期：2023 年 7 月 9 日至 2024 年 1 月 14 日

地址︰九龍灣宏照道 38 號企業廣場 5 期 MegaBox 13 樓

時間： 星期一至五 — 下午 2 時至晚上 10 時、星期六、日及公眾假期 — 早上 10 時至晚上 10 時

購票網站：

FWD MAX 生活體驗平台 http://fwdmax.fwd.com.hk

Trip.com https://hk.trip.com/travel-guide/attraction/hong-kong/teamlabfuture-park-139031132/

價錢︰成人 $220、兒童 $180、全日制學生 $198（只限星期一至星期五）

註︰早鳥優惠於 6 月 8 日至 7 月 8 日期間開賣，成人門票為 $198、兒童門票為 $148、全日制學生特惠門票則為 $178（只限星期一至星期五）。

 

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