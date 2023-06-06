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06/06/2023

大坑虎豹別墅6.9重開！免費導賞團必睇《毒舌大狀》取景地/ 首度公開遊戲室！（附網上報名連結）

#虎豹別墅 #大坑 #古蹟辦 #導賞團 #中國式折衷主義建築 #月洞門 #萬金油花園 #本地遊 #打卡熱點 #週末好去處
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Text: Louise Yuen

　　被列為一級歷史建築的大坑虎豹別墅，經活化後成為「虎豹樂圃」音樂學院基地，可是去年 12 月因財務問題停運，並提早交還歷史建築予政府。關閉不足一年，虎豹別墅終於落實在 6 月 9 日起重新開放，每星期更提供多場免費導賞團。即睇報名方法！

 

（圖片來源︰虎豹樂圃）

 

　　由已故著名南洋商人「萬金油大王」胡文虎於 1936 年興建的虎豹別墅，房子連私人花園佔地 8 公頃，最為人熟悉、以「十八層地獄」為主題的萬金油花園雖於 2004 年被拆卸，現時只保留大宅建築物，不過屋內仍能欣賞到本港僅存的中國式折衷主義建築，像大宅的月洞門配上意大利彩繪玻璃，正正是融合中西建築特色的好例子。而且今年初上映的話題港產片《毒舌大狀》也曾於別墅一樓取景，拍攝退休資深大律師王敏德及主控官謝君豪品茗「講數」的一幕，影迷怎能不前來朝聖！

 

《毒舌大狀》劇照（圖片來源︰安樂影片）

 

　　粵語導賞團將由  6 月 9 日起，每逢星期五至日及公眾假期舉行，每日四節，每節名額 24 人，費用全免。古蹟辦導賞員會帶領大家參觀別墅的私人花園及大部分室內空間，當包括首度公開的遊戲室，讓大家了解虎豹別墅的歷史及建築特色。導賞團今日（6日）起開始接受預約，不消半日所有參觀時段已全部額滿，最快要 7 月中才有機會進去參觀了！

 

（圖片來源︰虎豹樂圃）

 

虎豹別墅免費導賞團

地址︰大坑大坑道 15A 號

開放日期︰逢星期五、六、日及公眾假期（農曆年初一至三除外）

導賞團時間︰10:15-11:45／12:15-13:45／14:15-15:45／16:15-17:45

費用︰免費

網址︰www.amo.gov.hk/tc/visitor-centre/docent-services/public/haw-par-mansion/index.html

註︰古蹟辦於星期一或每星期第一個工作天，更新未來四個星期開放參觀的時段，參加者需填寫網上報名表格預先登記，不設現場報名。

 

 

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