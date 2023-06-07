  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

07/06/2023

Book場打波 | 打擊炒場黨！康文署7月起推新系統「SmartPLAY康體通」預訂體育場地！Book場要承諾自用？轉讓隨時坐監？

#體育館 #運動 #康文署 #炒賣場地 #炒場 #運動場 #康體通 #健康 #SmartPLAY #預訂場地
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　想做運動，但康文署豁下場地比演唱會門票更難搶？不少人都會寧願付錢給「炒場黨」，讓他們代訂。不過以後可能不用再假手於人，或者再通宵排隊及一大清早上網預訂了！康文署開發新系統「SmartPLAY」，推出4大新設計，希望打擊炒賣場地，將來輕鬆book場不是夢！即睇新系統詳情！

 

「SmartPLAY康體通」4大新設計防炒場！轉讓要坐監？

 

　　康文署的新電腦預訂系統英文名為「SmartPLAY」（Smart Public Leisure Activities for You），中文名則沿用20多年舊系統名稱「康體通」，不過功能就截然不同！今次的新系統針對炒賣場地人士，增設4大設計，包括實名登記、以抽籤方式分配收費足球場及非收費設施、預訂天然及人造草地足球場要提供連同申請人及4名用場人士資料， 4名使用者中必須有3人在租借時段與租用人一同簽場及在場使用設施。另外，以往被揭發轉讓場地，可能只會被暫停預訂場地一段時間，但新系統推出後，申請人須填寫聲明，承諾不會轉讓場地，否則或違反《盜竊罪條例》，有機會被判監！阻嚇性大大增加，希望能有效擊退「炒場黨」！

 

新系統「SmartPLAY康體通」4大設計

 

1.    實名登記

2.    以抽籤方式分配收費足球場及非收費設施

3.    預訂足球場須填寫申請人及4名使用者資料，4名使用者當中須有3位一同簽場

4.    填寫聲明承諾不轉讓場地，否則犯法及判監

 

（圖片來源：晴報）

 

下一頁：分階段推出，最快7月可用！現有用戶須重新登記

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#體育館 #運動 #康文署 #炒賣場地 #炒場 #運動場 #康體通 #健康 #SmartPLAY #預訂場地

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk