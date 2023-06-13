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13/06/2023

歷史遊｜一級歷史建築升格為古蹟！《愛回家》取景紅磚屋藏全港首個室內暖水泳池/ 最大天后廟必賞精細彩繪雕塑

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Text: Louise Yuen

　　古物諮詢委員會日前宣布兩座一級歷史建築物升格為古蹟，包括上環香港中華基督教青年會中央會所，以及西貢佛堂門天后古廟。

 

　　位於上環的必列者士街會所，前身為香港中華基督教青年會首幢總部大樓，由美國建築師 Mr. Shattuck 及 Mr. Hussey 操刀設計，採用折衷主義建築，糅合西方新古典主義和中式民間建築元 素，紅磚牆、大玻璃窗、頂層柱廊配合中式牌坊及琉璃圓瓦設計，從細節中滲出中西融合元素。

 

（圖片來源︰香港中華基督教青年會）

 

（圖片來源︰香港中華基督教青年會）

 

　　這座百年建築亦引入了不少前衛設施，例如本港首個室內暖水泳池、首個懸空鑊形跑道，還有設放映室的雙層禮堂、體育館、天台花園、宿舍等。中國著名作家魯迅也曾於這裏發表的兩場演講。日佔時期，會所更被日本的文教課徵用，開辦日語及德語課程，戰後才回復正常。TVB 處境劇《愛回家》也經常於這裏取景，因而成為打卡熱點。

 

（圖片來源︰香港中華基督教青年會）

 

（圖片來源︰香港中華基督教青年會）

 

　　貴為本港最大的天后廟，西貢佛堂門天后古廟最近也通過古諮會，將升格成為古蹟。據說古廟後面的刻石記述了九龍官富場鹽官與友人在 1274  年到訪佛堂門，得悉林道義曾修繕和擴建該處的「 堂」，可惜石碑今已不存。因而估計，佛堂門天后古廟是現存歷史最悠久的天后廟之一。

 

（圖片來源︰Wikimedia Commons @Alan law）

 

（圖片來源︰華人廟宇委員會）

 

　　古廟沿用清朝時期華南地區的民間風格建造，屋頂以綠色琉璃瓦築砌，原來的花崗石柱、香亭彩繪、簷板、地磚等也一一保留下來。廟內還有大量精緻裝飾如刻有花卉植物圖案的簷板、以動物和人物為主題的小型塑像和彩繪，不得不提主建築正脊的雙龍戲珠琉璃瓦脊飾及兩端的博古圖案，古廟的每個細節都值得大家駐足細看。每逢天后誕，不少善信更會特意前來廟內參拜。

 

（圖片來源︰民政事務總署）

 

 

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