消委會｜魔鬼在細節！旅遊保險個人、家庭保費相差近6倍！自駕遊保唔保？邊間調低長者賠償額至50%？

自從全球開關，大家都相繼出國旅行，加上暑假將至，旅行旺季又來了！不知道準備出遊的你，買了旅行保險了嗎？其實市面上的旅遊保險產品眾多，作為消費者又該如何選擇？消委會就比較了26間提供單次旅遊保險計劃的保險公司，發現個人保險和家庭保險的保費差近6倍，又有7成公司調低長者的賠償額，所以大家在投保前必須仔細研究，了解各個旅遊保的收費、保障項目和賠償額！

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「基本」計劃保費差距大

基本單次旅遊保險計劃保費主要由旅程日數及旅遊目的地2個因素釐定；旅程日數愈多，保費便會相應增加。除了考慮保費外，亦不容忽略不同計劃的保障項目及最高賠償額！在消委會調查的26個計劃中，以較熱門的亞洲地區，例如日本、韓國、泰國、馬來西亞等的7天旅程為例，個人保費介乎$79至$263，相差逾2倍。部分計劃設「家庭計劃」的選項，即與家長同行的兒童可免費或以較低保費投保，但在「醫療費用」及「人身意外／個人意外」的保障額或會有限制。

若以1個4人家庭（包括父母及2名未成年隨行子女）及相同旅程為例，保費最低為$157，最高則需要$1,052，相差接近6倍。假如以到訪亞洲以外地區14天的長途旅程為例，26個基本旅遊保險計劃的個人保費介乎$164至$577；而家庭保費則介乎$328至$2,128，相差逾5倍。

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消委會亦發現，即使保障範圍較接近的計劃，保費亦見差異。例如「美亞保險」、「中國交銀保險」、「安達保險」及「Starr International Insurance」，均主要包括醫療相關費用、「緊急援助」服務及「人身意外／個人意外」保障，但7天亞洲地區旅程的個人保費亦可由$79至$178，相差逾1.2倍。所以說，即使保費相若的計劃，也不一定代表保障項目及範圍必然接近。

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旅遊保設年齡上限及對長者的保障不足

在今次的調查中，消委會發現只有少於3成半計劃（9個）不設承保年齡上限，分別為「安盛保險」、「藍十字 (亞太 ) 保險」、「中國交銀保險」、「中國平安保險」、「中國太平保險」、「保誠財險 」、「昆士蘭聯保保險」、「Starr International Insurance」及「 蘇黎世保險」。

至於在長者保障上，消委會就發現有接近7成計劃會分別調低長者在「醫療費用」及「人身意外／個人意外」可享的保障。其中，以「寶豐保險」對「高齡」人士的界定最為嚴謹，65歲以上受保人在「人身意外／個人意外」的最高賠償額為原保障額之50%。另外，有8個計劃分別把70歲（亞洲保險有限公司、安盛保險有限公司、中銀集團保險有限公司及Starr International Insurance）和75歲（世聯保險有限公司、中國平安保險(香港)有限公司、大新保險(1976)有限公司及昆士蘭聯保保險）以上受保人在該保障項目的最高賠償額下調至原保障額的50%。

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「醫療費用」保障賠償差11倍

去旅行時最怕在旅途中患病或與上意外，因為所產生的醫療費用金額可以不菲，而旅遊保險中的「醫療費用」就可為此提供保障。調查的26個基本旅遊保險計劃均提供「醫療費用」保障，保障額由最低$100,000（三井住友海上火災保險(香港)有限公司）至最高$1,200,000（利寶國際保險有限公司及保誠財險有限公司）；其餘約有一半計劃提供最多$500,000的「醫療費用」保障。由此可見，儘管同為「基本」計劃，不同保險公司在「醫療費用」的最高賠償額仍有一定差異。故此，大家於投保前宜根據自己及同行人士的旅行需要，選擇足夠保障的旅遊保險計劃。

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另外消委會提醒，大家需注意海外住院現金的最高賠償額外，亦要留意不同計劃所設的「每天」賠償上限；消費者亦需留意保險有無包括較高風險活動（例如滑雪、乘坐熱氣球、水肺潛水等）。

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旅遊保險現時是否接受由新冠病毒引致的索償？

處於後疫情時代，大家在買旅遊保時都會特別留意該保險是否接受由新冠病毒引致的索償。而在是次調查發現，大部分旅遊保險計劃有提供毋須額外付費的新冠病毒延伸保障，但受保人需要符合保險公司註明的特定條件，例如年齡及／或香港或目的地政府要求已接種有效疫苗的劑數等。

「自駕遊」又保唔保？

「自駕遊」是不少人的旅遊選擇，可以自由安排及控制行程。是次調查中有15個計劃提供租車自負額保障，受保人倘若在租車自駕時遇上意外而車輛遭損毀、盜竊等，保險公司會賠償原本需由受保人承擔的汽車保險自負金額，保障額由2,000至1萬元不等。

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購買旅遊保險的注意事項

- 不同保險公司從保費、保障項目，以致保障額及賠償條件都可相差甚遠。所以大家應於投保前應多作比較，根據個人需要、目的地及旅程活動的風險等因素選擇合適的計劃。

- 比較不同保險公司的計劃時，勿單看保費及保障項目名稱。不同保險公司對承保項目的定義或存在差異，因此，即使保障項目名稱相同，亦不一定代表實際的保障範圍或賠償條件相同。消費者在比較不同計劃時，宜仔細審閱保單條文，並留意保障項目的定義及保障範圍。若單純以項目名稱作比較，可能會忽略了部分細節，或對計劃內容有所誤解。

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- 如打算在旅程中參與一些較高風險活動，應先了解有關活動是否在旅遊保險的承保範圍內，並留意相關限制。

- 同行人士如有長者或未成年子女，則須留意旅遊保險計劃的保障是否對特定年齡人士設有限制，例如是否會下調隨行兒童或高齡人士在「醫療費用」及「人身意外／個人意外」的最高賠償額。如有需要，可以考慮投保保障額較高的計劃，以獲得足夠保障。