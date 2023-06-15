消委會 ︳ 狗狗炎夏下水禮！消委會檢視室內外寵物泳池：資訊欠透明度！主子揀泳池要考慮7個因素

炎炎夏日，不只人想時刻跳進泳池降溫，連小狗們都想暢泳一下散散熱！香港有不少室內及戶外的寵物游泳池，是否每個品種的狗隻都可以玩水？應怎樣選擇牠們的游泳池？香港的寵物泳池品質又如何？消委會今次查詢了7 間室內及5間戶外寵物游泳池，並從多方面分析其品質，即睇報告懶人包！

每隻狗都適合落水嗎？

有時看到主子熱得不停伸出舌頭，都會很想和牠一起下水嬉戲，但並不是所有狗隻都適合玩水！看看你的愛犬有沒有以下這些問題，才考慮是否帶牠嬉水！

1. 情緒緊張或膽小：不是所有狗隻都熟水性，初次接觸游泳池難免會緊張，如果你的愛犬本身是「緊張大師」，可能就會花更多氣力掙扎！



2. 短吻犬（如八哥、西施犬）：牠們的鼻孔比較小，呼吸道相對窄，容易被水嗆到，繼而咳嗽及呼吸困難，嚴重的話還會引起氣管問題或肺炎。



3. 皮膚較敏感：部分泳池可能會用上氯或其他物質，假如狗隻本身屬於過敏體質，可能便會引起敏感。



4. 長期病患或年老：游泳對心肺功能要求較高，如果狗隻身體機能較差可能就不太適合！



5. 嚴重行動或脊椎問題：犬隻可以借助水的浮力做運動，以減輕自身重量對關節造成的壓力，但牠們的手腳都需要活動，假如有嚴重行動或脊椎問題，可能就會較難在水中平衡。

（圖片來源：Unsplash）

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