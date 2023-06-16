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16/06/2023

深圳好去處 | 5大最Hit新景點推介！型格teamLab商場 / 24小時日式按摩水療 / 半山Cafe賞雲海

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Text: Louise Yuen

　　放假就想去旅行，無奈打工仔假期有限，並非想飛就能隨時出發，所以近近哋於周末北上深圳玩夠 2 日 1 夜也是好選擇。上回介紹過深圳靚裝新酒店，今次一口氣為大家推介 5 大必去新景點，shopping 豈止萬象食家、壹方城，全新中洲灣 C Future City進駐福田區，新 mall 設計融入 teamLab 藝術品，又有各大名店、潮牌，準備成為當地新地標！區內更有新式日系按摩水療，汗蒸、按摩任玩 24 小時亦不過 $141 起，超抵！最意想不到是深圳郊區竟有間半山 Cafe 上可以欣賞絕美雲海，怎能不 bookmark 低！

 

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深圳好去處｜01 中洲灣C Future City︰新mall設計融入teamLab藝術品＋名店潮牌進駐

 

　　中洲灣 C Future City 是深圳福田區的人氣新 mall，以「未來城市」為主題，聯同日本人氣藝術團隊 teamLab 把沉浸式光影藝術作品融入商場設計當中，像甫進去即見到三層高的巨型瀑布《水粒子世界與因人而現的漩渦》，最好玩是走近瀑布，腳下的「水」更會改變流動方向；設於中庭上方的「花與人之立方體堆砌 ── 年復一年」又會隨大家駐足走動而花開花落，縮時看盡花朵的誕生與凋亡。除此之外，場內 3 樓更有 teamLab 的常設館，引入《光球管弦樂團》、《塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷，紅色名錄》、《滑梯水果園》等經典作品。

 

 

　　新 mall 設計走摩登型格路線，不但有 teamLab 大型藝術作品，不少大型藝術品如高達 7 米的 BE@RBRICK 玩具熊、卡通版高比拜恩、全球唯一青銅材質皮卡丘雕塑等，更由法國植物大師 Patrick Blanc 以超過 2,000 種特殊植物佈置不同角落，把商場打造成城市植物花園，周圍都是打卡位。中洲灣 C Future City 也雲集了多個名牌旗艦店，由 MMC、Public Tokyo、Roaringwild 都有，當中必去來自日本的「最美書店」蔦屋，集文化藝術於一身，最近更展出蜷川實花禮服展。

 

 
 
 
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（圖片來源︰IG @c_future_city）

 

中洲灣C Future City
地址︰深圳市福田區濱河大道9283號
網址︰www.instagram.com/c_future_city/

 

下一頁︰金威啤酒廠改建藝術公園

 

 

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