外國網民票選！歷年最佳韓國男演員Top10：玄彬排第10？李敏鎬、朴寶劍不入十強？睇埋Top10男演員劇集推介

煲劇看這麼多韓劇，大家喜歡哪一個韓國演員呢？有時看到某些演員所演的劇集，都不用多說，直接就會開第一集看！看劇除了重視劇情之外，演員的陣容都很影響我們的觀感。外國網站就有不少網友票選了自己認為最好的韓國男演員及女演員，而今次我們就先看看外國網民選出來歷年最佳韓國男演員排行榜頭10位。另外，編輯都會精選這些男演員的劇集出來，讓大家放假可以多些選擇！

外國網站Ranker常常都會有不同的投票，今次講講「最佳韓國男演員」，這個「最佳韓國男演員」排名一共由1.2萬名網民選出，在今次排名截至2023日5月31日，大熱的李敏鎬只排第13名、朴寶劍排第14名，到底誰是外國網民票選出來的「歷年最佳韓國男演員」Top10呢？

歷年最佳韓國男演員│第10名.玄彬

1982年出生的玄彬在2003年以電視劇《保鑣》出道，在2011年因為演出《秘密花園》而爆紅。2019年時，他在《愛的迫降》中出演軍人男主角，得到更多人的讚賞！

圖片來源：《愛的迫降》

玄彬主主演的《愛的迫降》在2019年播出，劇情講述韓國財閥繼承人女主角尹世理因為發生滑翔傘事故，被迫在北韓降落。在北韓遇上軍官男主角李正赫，李正赫為保護尹世理，慢慢改變自己的生活，是二人的愛情跨越國界。

圖片來源：《愛的迫降》

玄彬精選劇集：《秘密花園》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《愛的迫降》

圖片來源：《秘密花園》

圖片來源：《阿爾罕布拉宮的回憶》

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