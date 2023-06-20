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20/06/2023

端午節赤柱一日遊！睇龍舟比賽、應節嘉年華、打卡Check Points！必試華麗粉紅Café烘焙甜點、傳統鐵皮茶檔西多！同場加映：各大龍舟競賽地點

#赤柱 #一日遊 #端午節 #龍舟比賽 #打卡 #孖崗山觀景台 #赤柱市集 #八間屋 #美利樓 #舊赤柱警署 #赤柱郵政局 #泗益 #Pane e Latte #赤柱正灘 #赤柱廣場
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Text: Kennis Wong

　　再過兩天就是端午節喇！因疫情闊別4年的端午盛事龍舟比賽將會復辦！而氣氛最熱烈的地方非赤柱莫屬，大家不妨在端午節當日到赤柱觀賞比賽一同叫囂，順便隨意走走逛逛，四處打卡，過一個充實又開心的假期！

 

赤柱好去處 ︳ 1. 感受節日氣氛！必睇熱血龍舟比賽＋應節嘉年華、打卡位！—赤柱正灘、赤柱廣場

 

　　闊別4年，今年終於再次舉辦龍舟比賽！相信一班選手都秘密練功，務求比賽當日出盡全力爭奪冠軍！永明金融主辦的赤柱國際龍舟錦標賽十分大型，預計有超過168支來自香港及海外的隊伍，合共至少5,000名龍舟選手！難得節日氣氛復常，大家一定要入赤柱觀賞賽事，為健兒打打氣！

 

永明金融赤柱國際龍舟錦標賽 2023
日期：6月22日（星期四）
時間：上午8時半至下午5時
地點：赤柱正灘

 

（圖片來源：赤柱廣場）

 

　　除了龍舟比賽外，今年還有嘉年華，讓一家大細一同慶祝。赤柱設有攤位及活動，如臉部彩繪等，讓小朋友打扮一下！看到比賽選手爬龍舟十分有型，很想親身觸摸一下龍舟？今年赤柱就有一條吸晴的龍舟裝置，外表與選手們的龍舟無異，大家可以打卡影相，應一應節！如果太累想休息一下，赤柱廣場更有街頭音樂表演及舞蹈表演，大家不妨坐下欣賞！

 

（圖片來源：赤柱廣場）

 

下一頁：輕食之選！打卡一流粉紅色歐陸風Café

 

 

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