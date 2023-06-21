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21/06/2023

端午節好去處 | LINE FRIENDS登陸尖沙咀！爆紅BROWN化身龍舟健兒，打卡超靚！買埋香港限定紀念品！即睇活動地點+時間

#尖沙咀星光大道 #香港旅遊發展局 #尖沙咀 #LINE FRIENDS #端午節 #打卡點 #星光大道 #龍舟比賽 #打卡
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Text: Sammy Leung

　　明日就是端午節，大家想好去哪玩了嗎？除了去看龍舟比賽外，今次再推介一個節日相關的打卡活動！香港旅遊發展局一連兩星期於尖沙咀星光大道特設「LINE FRIENDS Hello Hong Kong 龍舟打卡點」，當中有多個必到打卡點。如果大家喜歡LINE FRIENDS的話，就不要錯過了！

 

　　為吸引更多市民及旅客參加節日活動，香港旅遊發展局（旅發局）今年特意和韓國超人氣的LINE FRIENDS 合作，於6月19日至7月2日在尖沙咀星光大道，一連2星期推出「LINE FRIENDS Hello Hong Kong 龍舟打卡點」。

 

 

　　大家可以沿住星光大道一路走，就會看到「LINE FRIENDS Hello Hong Kong 龍舟打卡點」的9大打卡點，當中包括了人氣角色BROWN、CONY 、SALLY及CHOCO等等，這些人氣角色全部都會換上新衣服，加上端午節必備糭、龍舟鼓等元素，真的充滿濃濃節日氣氛。

 

 

 

 

 

 

 

 

　　而不可不提的是，位於星光大道中段的「LINE FRIENDS 龍舟隊」，人氣角色BROWN和CONY等人一齊坐上龍舟，化身成龍舟健兒，十分可愛。

 

 

 

　　最後要提一提LINE FRIENDS的Fans，星光大道上更設LINE FRIENDS 龍舟主題期間限定店，是香港限定的紀念品來，有特大容量防水袋、夏天必備的沙灘巾、去沙灘要帶的冰巾、襟章、公仔等等，今個夏日就可以帶同LINE FRIENDS精品去沙灘了！

 

 

 

LINE FRIENDS Hello Hong Kong 龍舟打卡點

日期：2023年6月19日（星期一）至7月2日（星期日）

地點：尖沙咀星光大道

詳情：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-snew/events/dragon-boat-races.html

 

 

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