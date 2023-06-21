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21/06/2023

深圳玩通宵玩樂地點推介！全部24小時開放！勁多配套按摩Spa / 韓風全黑型格打卡Cafe / 古色古香客家小鎮

#北上 #深圳 #24小時 #營業 #店舖 #汗蒸 #按摩 #書店 #咖啡店
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Text: Sammy Leung

　　自從北上愈來愈方便，很多人周末或趁有短假期，都會到深圳玩2日1夜，早前就曾經介紹深圳靚裝新酒店及5大必去新景點，今次就再為大家介紹一下深圳5個玩通宵玩樂地點，當中包括勁多配套按摩Spa、全黑打卡Cafe、客家小鎮等等。因為這些地方都是24小時營業，所以你甚麼時間去都可以，更易計劃你的行程。即睇！

 

延伸閱讀深圳5大最Hit新景點推介！

 

深圳好去處│1. 湯崎.湯泉生活TENZ（福田口岸店）：超多配套+多種按摩及Spa可以揀

 

　　湯崎.湯泉生活TENZ（福田口岸店）主打24小時沉浸式微度假，大家可以在休閒洗浴中心內玩足24小時。店內提供多種按摩及Spa，好像是日式精油指壓、日式指壓 、泰式經典按摩、採耳、按足底、敲腿、按肩、俄式精緻修手等等，真的有超多項目選啊！

 

(圖片來源：Klook)

(圖片來源：Klook)

(圖片來源：Klook)

 

　　而今次Klook提供了3種優惠套票，包括：

 

● 「Top·Spa」香檀熱療／鹽石熱療+24H浴票

● 「元氣·全開」按摩Spa+沉浸大堂+餐飲單人套餐

● 「閒時·爆款」日式/泰式按摩+大堂按摩

 

(圖片來源：Klook)

 

　　大家如果想玩足24小時就記得要選擇24小時浴票，入場開始計時，超過時間就要額外加錢。24小時浴票包括24小時泡湯、湯泉、沐浴、濕蒸，而雪糕、海南龍眼、金手指葡萄、早美櫻桃、荔枝、夏黑葡萄、智利紅提、智利黑提都是任食的。

 

(圖片來源：Klook)

 

　　娛樂休閒方面，場內有鹽磚房、溶洞房、街機、懶人沙發區，及大量免費桌遊。大家可以在這裏過上一天。

 

湯崎.湯泉生活TENZ（福田口岸店）

地址：廣東省深圳市福田區國花路港城華庭裙樓一層至五層

詳情：https://www.klook.com/zh-HK/activity/86971

 

下一頁：24小時書吧可靜靜看書、聚會

 

 

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