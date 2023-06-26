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26/06/2023

網民票選！歷年最佳韓國女演員Top10：全智賢只排第3？《金秘書》朴敏英竟不入十強？你心目中女神係邊個？睇埋女演員劇集推介

#韓劇 #韓國演員 #演員 #外國網站 #排行榜 #外國網民 #票選 #劇集
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Text: Sammy Leung

　　外國網站就有不少網友票選了自己認為最好的韓國女演員及女演員，而今次我們就先看看歷年最佳韓國女演員排行榜上的頭10位。另外，編輯都會精選這些女演員的劇集，讓大家放假可以多些選擇！

 

延伸閱讀：網民票選歷年最佳韓國男演員排行榜

 

　　外國網站Ranker常常都會有不同的投票，上回提到「網民票選最佳韓國男演員」，今次講網民票選「歷年最佳韓國女演員」，這個排名一共由3,200名網民選出，在今次排名截至2023日5月31日，當中朴敏英、金裕貞這些大熱演員竟然進不了Top 10，到底誰是外國網民票選出來的歷年最佳韓國女演員呢？

 

歷年最佳韓國女演員│第10名. 劉仁娜

 

　　第十名是2009年出道的劉仁娜，相信大家常看韓劇的話，都會認識她。劉仁娜多數出演的都是第二女主角，但她的演技一點都不輸女主角的，而《秘密花園》、《仁顯王后的男人》、《來自星星的你》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》中的演出相當令人注目，所以知名度因此大增。

 

圖片來源： 《孤單又燦爛的神－鬼怪》

 

　　2012年播出的《仁顯王后的男人》講述朝鮮王朝校理金鵬道穿越到300年後的現代，遇上女演員崔熙進，而她剛好拿到電視劇《新張禧嬪》的仁顯王后角色。金鵬道看到這個女人自稱是仁顯王后，雖然很驚慌，但聰明的他以自己的能力應付著現代的一切。二人到底最後結果會是怎樣呢？

 

圖片來源：《仁顯王后的男人》

圖片來源：《仁顯王后的男人》

 

劉仁娜精選劇集：《秘密花園》、《仁顯王后的男人》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《觸及真心》

 

圖片來源：《孤單又燦爛的神－鬼怪》

 

下一頁：歷年最佳韓國女演員第9位

 

 

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