  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

04/07/2023

Apple官方嚴選！12個實用工具／遊戲app贏年度設計大獎︰旅行必備航班追蹤App／超好用體能訓練追蹤工具／華爾街日報都讚語言學習App

#打工仔 #Apple #實用app #實用工具 #遊戲 #年度設計大獎 #旅行 #航班追蹤 #體能訓練追蹤工具 #語言學習app #漫威：瞬戰超能 #SwingVision: A.I. Tennis App #網球 #AI #Resident Evil Village #Any Distance - Workout Tracker #Endling #Headspace: Mindful Meditation #冥想 #軌道連結 #Flighty – Live Flight Tracker #Afterplace #Stitch #刺繡 #Universe — Website Builder #網站 #數碼
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　Apple 早前在 WWDC23 公布 2023 年度 Apple Design Awards 設計大獎名單，由全球 Apple 編輯就多元包容、趣味體驗、互動交流、社會影響、視覺藝術及創新思維 6 個類別，評選出 12 個年度最佳 App，由實用工具 app 至遊戲都有，當中包括華爾街日報都讚的最佳語言學習App、超好用體能訓練追蹤工具、旅行接機必用的航班追蹤器！

 

Apple Design Awards 設計獎今年從 36 位決賽入圍者中挑選出 12 款頂尖 app 及遊戲予以表揚。

 

【多元包容】

 

Apple Design Awards設計大獎 01｜Universe — Website Builder（美國）︰自己網站自己整

 

　　不論是開設網店或想打造個人 portfolio 網站，由美國 Universe Exploration Company 團隊研發的 Universe 可以幫助大家製作出最稱心的網上店面、藝術家大本營、社群頁面或個人網站，並有嵌入「動態字體」及「旁白」等功能，操作簡單方便，不識 coding 都用到，大大降低自製網站的門檻及複雜度。

 

 

詳情︰https://apps.apple.com/hk/app/universe-website-builder/id1211437633

 

Apple Design Awards 設計大獎 02｜stitch.（泰國）

 

　　在「多元包容」類別中得獎的，還有刺繡遊戲 app《stitch.》，Apple 大讚這個 app 具跨世代的吸引力，能為玩家帶來平靜詳和、沉澱身心的刺繡藝術。而且遊戲支援多種語言，並為色盲、弱視及對動態敏感的玩家提供度身訂造輔助使用功能選項，符合支持不同背景、能力及語言人士的條件，讓不同人都可以投入遊戲當中。

 

 

詳情︰https://apps.apple.com/us/app/stitch/id1581052096

 

下一頁︰華爾街日報都讚最佳語言學習APP／旅行＋接機必用航班追蹤APP！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#打工仔 #Apple #實用app #實用工具 #遊戲 #年度設計大獎 #旅行 #航班追蹤 #體能訓練追蹤工具 #語言學習app #漫威：瞬戰超能 #SwingVision: A.I. Tennis App #網球 #AI #Resident Evil Village #Any Distance - Workout Tracker #Endling #Headspace: Mindful Meditation #冥想 #軌道連結 #Flighty – Live Flight Tracker #Afterplace #Stitch #刺繡 #Universe — Website Builder #網站 #數碼

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk