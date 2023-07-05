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05/07/2023

西九展館優惠 | M+ 推優惠門票激減$30！特惠門票都有得減！睇埋草間彌生大型藝術品、繼續同南瓜雕塑打卡！即睇優惠期間、門票開售時間

#香港故宮文化博物館 #展覽 #草間彌生 #博物館 #門票 #M+ #展館
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Text: Kennis Wong

　　近年香港人放假多了不少藝遊場館可以去，當中最受歡迎莫過於M+及故宮文化博物館，更成為最受旅客歡迎景點！M+自2021年開館後可謂「人潮不斷」，在7月1日免費開放時，更創開館訪客人次新高！為回饋大家的支持和延續欣賞當代視覺文化的氛圍，M+宣布在7月末至9月推出夏日門票優惠！不過另一邊廂的故宮文化博物館就決定取消周三免費門票。即睇2大博物館門票詳情！

 

最快7月6日可以購優惠票！

 

　　M+在剛剛過去的7月1日為慶祝回歸免費入場，單日訪客突破23,000人次！為回饋大家的支持和延續欣賞當代視覺文化的氛圍，M+宣布於7月29日至9月30日間推出標準門票夏季特別優惠！原價$120的正價門票減至$90，特惠門票就由$60減至$45，由7月6日起就可於各大平台購票！

 

　　大家購票後，除了特別展覽外，可以參觀B2層和二樓的展廳，包括草間彌生兩件深受觀眾歡迎的大型藝術作品──《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）及 M+委約場域特定裝置《神經的死亡》（2022），草間彌生粉絲必定要到場支持！另外，草間彌生的兩個大型雕塑《南瓜》（2022）則繼續於地下大堂讓公眾免費觀賞。而 M+多媒體中心、大台階（持票活動除外）、大樓 B1層和天台花園亦會繼續免費開放。

 

（圖片來源：香港旅遊發展局）

 

　　除了草間彌生展覽外，7月29日亦有全新開幕的展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，不過並不包括於夏季特別優惠的標準門票可參觀的展覽內，正價門票為$140，而特惠門票則為$70，持有優惠或特惠門票的話，即場支付分別$50或$25差額，就可進場參觀，十分方便！

 

標準門票夏季特別優惠票價

正價門票： $90（原價$120）

特惠門票*：$45（原價$60） 特惠門票適用於全日制學生、7 至 11 歲兒童、60 歲或以上長者、殘疾人士（與一名陪同者）以及綜合社會保障援助受助人

 

購票詳情

日期：7月6日起

平台：M+博物館西九文化區網站「西九文化區」應用程式購票通香港中國旅行社飛豬旅行KlookKKday攜程旅行

 

M+

地址：九龍西九文化區博物館道38號

開放時間：

星期一休館

星期二至四及週末：早上10時至下午6時（如公眾假期適逢星期一休館日，將會閉館）

星期五：早上10時至晚上10時

網址：https://www.mplus.org.hk/tc/

 

下一頁：故宮文化博物館取消周三免費入場

 

 

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