  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

10/07/2023

香港小姐2023 | 一文睇晒17位入圍佳麗！「翻版王祖賢」退選？呢3位佳麗奪觀眾投票「一見鍾意」獎

#香港小姐 #香港 #娛樂圈 #入選名單 #2023年度香港小姐競選 #入圍佳麗 #入圍 #佳麗 #TVB
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　香港小姐每年都是香港娛樂圈的一大盛事，而不少人都會十分關注香港小姐的入選名單。而今年的《2023年度香港小姐競選》的入圍佳麗名單在昨日已經出爐，不過，有一位成功入圍的佳麗就在個人社交平台宣布退選，所以最後入選的佳麗一共為17位，一齊看看入圍名單！

　　《2023年度香港小姐競選》暫定於2023年8月27日舉行，有26位準佳麗參加「終極面試」，接受曾志偉等評審嚴格考核，現場觀眾更會參與評分，最後選出18位佳麗！

 

　 　

 

　　而在昨日圍佳麗名單已經出爐。不過，大熱的「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）因個人原因，在社交平台宣布退選，所以最後佳麗名單上只有17人。另外，今日更公布了由觀眾投票選出的「一見鍾意」佳麗，三位都是今年的大熱人選，分別是第一名的15號的莊子璇、第二名的16號郭佩文及第三名的17號王敏慈。即睇入圍名單！誰是你的心水佳麗呢？

 

大熱「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）因個人原因退選

 

《2023香港小姐競選》入圍名單

 

　　《2023香港小姐競選》入圍名單包括：吳詠婷（Anna）、黃泳嘉（Jessica）、鄧凱文（Eris）、王怡然（Lynn）、梁倩淇（Debbie）、胡睿涵（Hanna）、毛志琛（Viktoria）、姜依宁（Jenny）、潘明璇（Michelle）、陳霈錤（Hera）、周婷（Jennifer）、梁晶晶（Nicole）、陳曉彤（Cindy）、 陳怡名（Zora）、莊子璇（Hilary）、郭珮文（Juliana）、王敏慈（Lovelle）。

 

香港小姐2023│1號 吳詠婷（Anna）

年齡：19

 

 

香港小姐2023│2號 黃泳嘉（Jessica）

年齡：22

 

 

香港小姐2023│3號 鄧凱文（Eris）

年齡：23

 

 

香港小姐2023│4號 王怡然（Lynn）

年齡：21

 

 

香港小姐2023│5號 梁倩淇（Debbie）

年齡：24

 

 

香港小姐2023│6號 胡睿涵（Hanna）

年齡：18

 

 

香港小姐2023│7號 毛志琛（Viktoria）

年齡：26

 

 

香港小姐2023│8號 姜依宁（Jenny）

年齡：23

 

 

下一頁：睇埋其他入圍佳麗

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#香港小姐 #香港 #娛樂圈 #入選名單 #2023年度香港小姐競選 #入圍佳麗 #入圍 #佳麗 #TVB

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk