  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

13/07/2023

日本最受歡迎豪華酒店排行榜Top 10！箱根溫泉旅館佔3間！邊間被封全國餐飲實力最強？no.1連奧巴馬都是所屬品牌粉絲

#3+1 #輕旅遊 #日本 #日本酒店 #酒店 #排行榜 #沖繩 #恩納村 #Resort #奧巴馬 #靜岡 #伊豆 #金目鯛 #姿煮 #箱根 #溫泉 #露天温泉 #熱海 #熱海溫泉 #煙花
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　日本訂酒店網站 Relux 向來以放鬆（Relax）和奢侈（Luxury）為定位，主打日本各地的高級酒店及溫泉旅館。網站最近公布了 2023 年上半年最歡迎酒店及旅館排名，據 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日期間的站內訂購量，選出最人氣的日本住宿 Top 10 名單！10 強人氣榜當中，港人最熟悉的箱根溫泉酒店佔 3 間 ，有酒店更以「全國料理實力第一」姿態打入第二名。到底登上冠軍寶座的沖縄 resort 是何方神聖？連奧巴馬都是其所屬酒店品牌的粉絲！

 

2023年上半年最歡迎日本酒店排名（第 6 至 10 位）

 

第 10 位︰馥府京都 ふふ 京都（京都）

第 9 位︰馥府箱根 ふふ 箱根（神奈川縣）

第 8 位︰西伊豆リゾート 雲と風と（靜岡縣）

第 7 位︰箱根・芦ノ湖 はなをり（神奈川縣）

第 6 位︰はつはな（神奈川縣）

 

馥府京都

箱根・芦ノ湖 はなをり

 

下一頁︰第5位係熱海新酒店！足不出戶浸溫泉睇煙花

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#3+1 #輕旅遊 #日本 #日本酒店 #酒店 #排行榜 #沖繩 #恩納村 #Resort #奧巴馬 #靜岡 #伊豆 #金目鯛 #姿煮 #箱根 #溫泉 #露天温泉 #熱海 #熱海溫泉 #煙花

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk