14/07/2023
深圳一日遊 | 小紅書網民推介深圳必食、必去打卡點！超鮮蝦滑貝貝煲打邊爐 / 深圳最美書店 / 室內遊樂場玩賽車、滑冰
最近，有不少人到內地旅遊，而最近的深圳當然是其中一個香港人北上熱門地點，但大家又知不知道有甚麼好玩呢？要知一個地方的必去的打卡地點，當然要用當地人常用的社交平台搜集一下資料，所以今次編輯部為大家整合了小紅書上討論度高的深圳5大必去、必食的打卡點及餐廳。好，不說太多，即睇！
延伸閱讀：
小紅書深圳一日遊│1. Party day運動超樂園
第一個在小紅書上很多網民推介的是「Party day運動超樂園」，位於深圳龍岡區萬達廣場的「Party day運動超樂園」佔地1萬平方米，主打室內遊樂場，只要人民幣168，就可以任玩2.5小時，而假日只要298人民幣就可以玩足一日，十分抵！有網民就指，因為玩樂設施有很多選擇，2.5小時基本上是不夠的，建議買全日票。但到底這個室內遊樂場有甚麼玩樂設施呢？
圖片來源：小紅書截圖
「Party day運動超樂園」設超過50種玩樂設施，包括：室內賽車、滑冰場、電子足球、卡丁車、碰碰車、射擊、彈彈床、梅花樁、攀岩、保齡球、籃球、棒球等等，好多設施都可以挑戰自己。
圖片來源：小紅書截圖
圖片來源：小紅書截圖
圖片來源：小紅書截圖
Party day運動超樂園
地址：深圳市龍崗區平湖街道華南二道萬達廣場6F-A鋪
營業時間：10:00-23:00