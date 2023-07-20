圍方The Wai｜大圍新Mall 7.22開幕！食玩買攻略︰名古屋百年老店、MUJI 巨舖、3,000呎按摩美容店進駐！必睇戲院＋餐飲優惠

沙田友留意！位於港鐵大圍站上蓋的新 mall 圍方（The Wai）將於 7 月 22 日正式試業，最方便是一出大圍站即到達，地點超就腳！貴為大圍區內最大的新 mall，圍方樓高 4 層，佔地約 65 萬平方呎，場內多達 150 間商舖進駐，包括主打牛肋骨韓國餐廳、名古屋百年老店、最人氣文華海南雞飯 Chatterbox、MUJI 巨舖等，更附設英皇戲院、3,000 呎按摩美容店及全港最大、共 330 個泊位的室內單車停車場，當然不少得新店優惠，全方位滿足所有年齡層。

圍方

地址︰新界沙田大圍車公廟路18號

網址︰www.thewaimall.com/tch

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