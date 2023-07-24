電視青龍獎2023｜《黑暗榮耀》宋慧喬奪最高榮譽！「國民初戀」秀智假扮名媛封視后！邊套犯罪片係最佳電視劇？4大得獎韓劇大公開！

韓國三大電影獎之一的「青龍獎」，自 2022 年開始為串流平台製作的原創電視劇及綜藝節目增設青龍系列大獎（청룡시리즈어워즈），串流平台如 Netflix、Disney+、Apple TV、Kakao TV 等作品都有份角逐。而第二屆青龍系列大獎頒獎禮剛於 7 月 19 日在仁川圓滿落幕，大熱韓劇《黑暗榮耀》憑勇奪年度大賞的宋慧喬及最佳女配角林智妍成為大贏家，另一套 Disney+ 高收視影集亦連獲最佳電視劇、最佳男配角兩大獎項，你又睇過未？即刻為大家整理青龍系列大獎的得獎韓劇名單！

繼百想藝術大賞視后之後，宋慧喬憑《黑暗榮耀》復仇女王一角於青龍系列大獎再下一城，奪得今年新增的最高榮譽大賞！賽前宋慧喬同樣被網民看好奪視后，但在《安娜》中演活窮家女假扮名媛的「國民初戀」秀智，則以黑馬姿態力壓《黑暗榮耀》的宋慧喬，首封青龍視后。視帝同樣競爭激烈，最終《毒梟聖徒》河正宇擊敗崔岷植、都敬秀等勁敵拿下最佳男主角獎項。

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2023 年度第二屆青龍系列大獎得獎名單

大賞：宋慧喬／《黑暗榮耀》

最佳電視劇：《賭命為王》

最佳男主角：河正宇／《毒梟聖徒》

最佳女主角：秀智／《安娜》

最佳男配角：李東輝／《賭命為王》

最佳女配角：林智妍／《黑暗榮耀》

最優秀綜藝：Netflix《警笛：生存之島》

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