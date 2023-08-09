  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

09/08/2023

跟住韓星遊香港！韓劇男神池昌旭、人間芭比Somi推介：6大打卡位+美食！香港情懷二手小店 / 文青熱捧獨立唱片舖 / 60年鐵皮大牌檔番茄麵

#韓星 #香港旅遊 #香港 #打卡 #香港美食 #池昌旭 #怪獸大廈 #Super Junior #藝聲 #深水埗 #White Noise Records #Select 18 #合益泰 #小吃店 #大排檔 #勝香園 #大館 #全昭彌 #文青 #Somi #唱片店 #古董 #打卡熱點 #海山樓 #本地遊 #輕旅行 #週末好去處 #小食
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　近年，好多韓星都有來香港旅遊，而他們抵港後都會四圍去。大家放假不知道可以去哪裏？今次就跟大家跟著韓星在香港打卡、食盡香港的美食，有些地方可能連你、我都未去過！即睇！

 

韓星打卡│1. 池昌旭：旅客必去「怪獸大廈」海山樓

 

　　第一個在講的當然是韓劇男神池昌旭，他在今年來港的時候，剛好拍了一條Vlog。片中，男神池昌旭十分貼地，自己在港鐵買票四圍去，又去港島，又遊九龍，再看老人家在公園下棋。

 

圖片來源：池昌旭YouTube

圖片來源：池昌旭YouTube

 

　　當中，他曾去了有「怪獸大廈」之稱的鰂魚涌海山樓，海山樓是《變形金剛 4》的取景地。「怪獸大廈」密密麻麻相當好打卡，每天都會吸引不少旅客來跳高打卡，拍一張十分有氣勢的照片！

 

圖片來源：池昌旭YouTube

圖片來源：池昌旭YouTube

 

海山樓

地址：鰂魚涌英皇道1028號

 

去片！

 

 

下一頁：充滿香港情懷！二手古董小店

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#韓星 #香港旅遊 #香港 #打卡 #香港美食 #池昌旭 #怪獸大廈 #Super Junior #藝聲 #深水埗 #White Noise Records #Select 18 #合益泰 #小吃店 #大排檔 #勝香園 #大館 #全昭彌 #文青 #Somi #唱片店 #古董 #打卡熱點 #海山樓 #本地遊 #輕旅行 #週末好去處 #小食

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk