跟住韓星遊香港！韓劇男神池昌旭、人間芭比Somi推介：6大打卡位+美食！香港情懷二手小店 / 文青熱捧獨立唱片舖 / 60年鐵皮大牌檔番茄麵

近年，好多韓星都有來香港旅遊，而他們抵港後都會四圍去。大家放假不知道可以去哪裏？今次就跟大家跟著韓星在香港打卡、食盡香港的美食，有些地方可能連你、我都未去過！即睇！

韓星打卡│1. 池昌旭：旅客必去「怪獸大廈」海山樓

第一個在講的當然是韓劇男神池昌旭，他在今年來港的時候，剛好拍了一條Vlog。片中，男神池昌旭十分貼地，自己在港鐵買票四圍去，又去港島，又遊九龍，再看老人家在公園下棋。

圖片來源：池昌旭YouTube

圖片來源：池昌旭YouTube

當中，他曾去了有「怪獸大廈」之稱的鰂魚涌海山樓，海山樓是《變形金剛 4》的取景地。「怪獸大廈」密密麻麻相當好打卡，每天都會吸引不少旅客來跳高打卡，拍一張十分有氣勢的照片！

圖片來源：池昌旭YouTube

圖片來源：池昌旭YouTube

海山樓

地址：鰂魚涌英皇道1028號

去片！

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