TVB推選秀節目「亞洲超星團」！65位練習生有9位香港人！全部大有來頭：星二代 / TVB小生 / 聲夢幫歌手

TVB都要做選秀節目？會組亞洲男團？由星空華文傳媒及TVB聯合製作的選秀節目《亞洲超星團》，近日公布了65名參賽者的名單，參賽者來自亞洲不同的地區，而當中有9個更來自香港，這9位參賽者全部大有來頭！有些你更可能認識，即睇！

近年，選秀節目大熱，不論是韓國、內地或者是香港都有大大小小的選秀，選出有潛力的人才，把他們打造成明日的巨星。而TVB將推出一套選秀節目《亞洲超星團》，近日更在微博公開了65位參賽者名單及相片，他們分別來自內地、香港、台灣、日本、韓國等等。在節目中，超星練習生會得到專業培訓，最後根據投票結果，選出7位練習生成團出道，成為亞洲超級偶像，真的讓人十分期待！

大家仔細一看，就會發現當中有些超星練習生熟口熟面，甚至你可以叫出他的名字。一齊看看這9位來自香港的超星練習生是誰！

亞洲超星團│1.黃奕斌 Hugo



黃奕斌是TVB《聲夢傳奇》第一季參賽者，更曾拍攝TVB劇集《青春本我》。

亞洲超星團│2.冼靖峰 Archie

冼靖峰是TVB《聲夢傳奇》第一季參賽者，憑《青春本我》「葉亞馳」一角入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最受歡迎電視男角色」及「最佳男配角」。

亞洲超星團│3.文佐匡 Sean



文佐匡曾是《聲夢傳奇2》的學員，在參加《聲夢傳奇2》前曾和內地藝人黃子轁簽約，成為旗下藝人。

亞洲超星團│4.張鎬濂 Ashley



張鎬濂是藝人莫少聰及洪欣之子，更曾參加優酷選秀節目《以團之名》，最終以冠軍隊新風暴出道。

亞洲超星團│5.方玉亨 ATILLA

方玉亨是名模歐陽妙芝的兒子，從小就開始接觸跳舞。

亞洲超星團│6.區珀豪 Pako



區珀豪是TVB童星，除了拍過不少廣告，更參與過不同的電視劇，好像是《金枝欲孽2》、《愛·回家》、《大太監》。

亞洲超星團│7.黃星綽 Hugo



黃星綽是獨立團體ApeX成員，團體曾推出MV《Beast Mode》。

亞洲超星團│8.丁子朗 Karl



丁子朗是《2016年度香港先生選舉》亞軍及最上鏡先生，先後拍攝《解決師》、《踩過界II》、《十月初五的月光》等多套電視劇，形象入屋。

亞洲超星團│9.余宗遙 DEZ



余宗遙曾參加騰訊視頻《明日之子》第二季、《創造營2019》，在2022年加入香港環球唱片，以派台歌曲《綠洲》出道。