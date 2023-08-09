高鐵靈活行 | 8.14起高鐵來往西九龍及福田額外3次免費改車票！開車後都改到？電話一App搞掂！即睇靈活行詳情、使用教學

無論到內地，抑或其他地方旅行，其中一件麻煩事必數預算交通時間，更要預先買好巴士或鐵路的車票，不能隨心而行！不過自8月14日起，往返內地若選擇由西九龍站來回福田的乘客方便得多，萬一早到或遲到車站，有本來1次免費「一般改票」的機會之餘，還可有額外3次「靈活行」的改票，而且改票時間更加彈性，讓你隨心改變行程！即睇「靈活行」使用懶人包！

高鐵靈活行懶人包 | 來往西九龍及福田班次開車1小時都可改票？

以往乘搭來往香港西九龍及福田站的高鐵要在出發前預好時間買好車票，最多只能免費更改一次班次時間，這個「一般改票」的機會還要香港出發列車開車前45分鐘，或內地出發列車開車前30分鐘辦理好，萬一大家需要臨時改變行程，抑或遇上難以預計的意外如塞車等，可能都要被迫放棄預定班次，重新買一張車票，十分麻煩！

（圖片來源：MTR）

不過8月14日起，只要你購買了往來香港西九龍及福田站的高鐵車票，就可以使用「靈活行」，免費額外更改3次班次，而且在開車後1小時內都可以辦理改車票，令你更輕鬆變動行程，不用匆忙地趕高鐵，玩得更盡興！不過改票前，一定要留意以下事項！

「靈活行」改車票注意事項

1. 只適用於來往香港西九龍站及福田站的高鐵班次，不包括以福田為中途站班次。

2. 如之前未改過票，又未過「一般改票」截止時間（即香港出發列車開車前45分鐘，或內地出發列車開車前30分鐘），就要先用「一般改票」更改行程，之後再用「靈活行」。

3. 最多可變更即日車次3次。

4. 最遲須於列車開車後1小時內辦理。

5. 會安排與原車票相同車廂等級的車票。

6. 持「二等座」車票的旅客，有機會被安排「無預留座位票」，即無編配座位，可能需要站立乘車。

7. 此安排不適用於持「一等座」及以上車廂等級車票的旅客。

8. 只接受變更車次，而不可退票。

來往香港西九龍站及福田站班次請按此

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