哪些狀況打風致航班延誤無得賠？買旅遊保險4大要點︰去潛水滑雪要留意一件事！身體不適點先Claim到？

學 Do 姐話齋︰「意外就是意料之外。」出外旅行前買一份旅遊保險傍身，萬一遇上航班延誤、行李損壞、旅程期間受傷等突發事情也不致心慌。尤其現時正值颱風季，要是被迫滯留當地，重訂酒店或改機票都可獲保障。etnet 編輯部為大家整合 4 個買旅遊保險的要點，讓大家每趟外遊都去得安心、玩得放心。

旅遊保險要點01｜確定行程後盡快投保！呢個原因打風致航班延誤無得賠

大家在訂妥機票、酒店後，記得盡快購買旅遊保險，不要等到出發前最後一刻！皆因若於出發前突然發生受保事故，如旅遊目的地發生嚴重自然災害、直系親屬遇事等，需要取消行程，大家便可按保單條款向保險公司提出索償。以颱風為例子，航班因颱風造成的惡劣天氣，延誤超過 6 小時，照理可向保險公司索償航班延誤的賠償；但當颱風的出現在投保前已經存在，保險公司則會拒絕其申索申請。

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不過，當大家因保單列明的受保事件而須取消行程，只要提供取消行程的相關文件（如醫生證明書、陪審員或證人傳票等）， 並保留已預訂的住宿及機票，便可日後申請索償。此外，大家也需先向有關機構如航空公司申請退款。

旅遊保險要點02｜想去跳傘潛水滑雪！Check行程活動是否受保

旅行玩到盡，可能會跳傘、潛水、滑雪、坐熱氣球……不過這些高風險活動可能不在計劃的保障範圍內。大家投保前，不妨多了解旅程將進行的活動或運動，是否涵蓋在保單的受保項目，並考慮賠償上限和細閱保單的條款細則，避免按價錢選旅遊保險。



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旅遊保險要點03｜發生事故／身體不適點算？必需有當地備案、求醫證明

假如旅程中不幸發生事故或意外，如遇上財物失竊、身體不適或行程延誤，緊記立即聯絡相關機構備案（如警方、航空公司）或直接於旅遊目的地求醫， 並保留相關文件正文（如警方報案紀錄、交通延誤證明、醫生簽發病因證明書及列明診斷結果），申請索償時需提交一併相關文件。

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旅遊保險要點04｜索償申請有deadline！

據保險業監管局網站資料，如需申請索償，大家應按保單條款盡快於指定期限內（如回港後21日至30日內）填妥索償申請表，並交齊索償所需文件。