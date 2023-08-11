11/08/2023
慎入！鬼月前必睇恐怖電影、劇集！ 何超儀住日本民宿撞鬼 / 恐怖升級韓國都市怪談 / ERROR四子化身靈異偵探
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Editor
下星期就踏入農曆7月，每次到這個時候，不少人都有想看鬼片、恐怖片。所以不如就介紹鬼片、恐怖、懸疑相關的片單吧，全部大家都可以在戲院、Netflix、Disney+上找到哦！今次的片單有一些是較恐怖的，好像是；另外有一些是沒有太過驚嚇的，例如。如果本身自己較膽小的話，就由簡單的開始看吧！
恐怖電影│1.陰目偵信 - YUM Investigation：人氣組合ERROR化身靈異偵探
第一套要介紹的是香港人氣組合ERROR所主演的偵探電影《陰目偵信》，這一套電影改編自同名小說。故事講述一棟唐樓住戶被發展商迫遷，更因為鬼魂問題，令到大家陷入絕望，而當中有一位居民向靈異偵探社「陰目偵信」求救。陰目偵信調查後發現收樓事件竟然和邪惡煉鬼族有關！
圖片來源：陰目偵信FB
圖片來源：陰目偵信FB
圖片來源：陰目偵信FB
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