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18/08/2023

短線遊 | 深圳Shopping 4大必去人氣商場！地鐵直達小紅書推介 / 海苔肉鬆小貝+烤鴨店 / 科技感星球打卡位

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Text: Sammy Leung

　　周末，很多人都會北上到深圳一日遊，之前曾經介紹過深圳的高CP值按摩店、最Hit新景點，今次就說說商場吧！天氣這麼熱，最好的活動就是行商場，深圳商場有十分多，今次就介紹4大必去商場，有些超近地鐵站，有些超多美食，有些主打玩樂的。不說了，一齊看看自己去過這些商場未？

 

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深圳商場2023│1. 萬象天地：地鐵直達+小紅書網民推介

 

　　第一個要介紹的商場是萬象天地，萬象天地位於深圳市南山區，是出名的潮流打卡地方，很多人一來到就會到門口的大象“Bubblecoat elephant”打卡位拍照。商場內有近300個店舖，包括了不少品牌及餐飲食店。在小紅書上更有網民大讚「深圳最好的商場」，因為商場內進駐了很多品牌，不論是化妝品、衣、服飾、電器、書店、飾品都相當齊全，適合愛Shopping的人！而且商場有戶外地區又有室內地方，相當好行。

 

圖片來源：百度百科

圖片來源：百度百科


　　而在餐飲食店方面，編輯整合了小紅書上網民曾提及的餐廳，有酸菜魚漁語魚、火鍋撈王、人氣茶飲店阿嬤手作、新派粵菜璞樹、泰國菜鑫泰、shake shack、Westwood & Smoke、有北京果木烤鴨的吳莊等等，來一次一定試不完的。不過要留意，這個商場和萬象城是不同的，如果要約朋友，一定講清楚。

 

圖片來源：百度百科

 

萬象天地

營業時間：周日至周四10:00至22:00、周五至周六10:00至22:30

地址：深圳市南山區南頭深南大道9668號

交通：地鐵高新園站A出口

詳情按此

 

下一頁：超多美食必食海苔肉鬆小貝+京味張烤鴨店

 

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