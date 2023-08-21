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21/08/2023

遊日必試 | 生可樂爆紅！嚴選6大日本便利店必買零食、甜品！GODIVA x FamilyMart沙冰／超香滑牛奶布丁／熱脆炸雞

#lawson #FamilyMart #0+3 #便利店 #7-Eleven #生可樂 #GODIVA #日本 #旅行 #炸雞 #厚燒玉子 #沙冰 #日本旅遊 #輕旅行 #零食 #便利店美食
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Text: Kennis Wong

　　最近日本生可樂爆紅，有人甚至在超市AEON寫下「我想嚐嚐日本的生可樂！」的訴求，十分搞笑！AEON竟然回應顧客的要求，承諾會把生可樂上架！不過即使在港售賣，應該亦很快一掃而空！如果你即將到日本旅遊，不妨到便利店尋找生可樂的蹤影，同場推介埋日本便利店必買零食、甜品給你，作為宵夜最啱不過！

 

1. 生可樂：被喻為「可樂界天花板淾？有生啤般的綿密泡沫！

 

　　究竟生可樂與一般可樂有甚麼分別？原來它是百事可樂的特別版，因為泡沫就如生啤般綿密及豐富而命名。不過最近因有一名叫「夏老實」的TikTok直播主推銷百事生可樂，舉止十分誇張，又稱生可樂為「可樂界天花板」，令生可樂突然爆紅！假如你即將去日本，不妨買一枝試試是否真的與一般可樂有分別！

 

（圖片來源：Amazon JP）

 

2. FamilyMart x GODIVA沙冰：再度回歸！有可可原料、杏仁碎

 

　　日本FamilyMart一直都有沙冰發售，只要在冰櫃揀選自己喜歡的口味，再到收銀處付款，然後到自助咖啡區的沙冰機製作就可以了！最近FamilyMart與GODIVA聯乘的朱古力沙冰回歸，今年還有可可原料及杏仁碎，朱古力味濃郁！趁著炎炎夏日，記得多喝幾杯！

 

 
 
 
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3. OHAYO Jersey牛奶布丁：超香滑、奶味濃厚！

 

　　去到日本一定要吃布甸！不過入到便利店，各式各樣的布甸一字排開陳列在雪櫃上，每款都好像很好吃，令人選擇困難症發作！不過編輯最愛的一定是OHAYO牛乳布甸。因為使用了Jersey牛的牛奶，乳脂含量會較高，奶味十分突出，而且布甸不會太過軟身，口感十極之濃稠！

 

（圖片來源：OHAYO乳業）

 

下一頁：繼續睇有咩必買宵夜之選！

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