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28/08/2023

香港小姐2023｜冠軍莊子璇 / 亞軍王怡然 / 季軍王敏慈背景公開！邊個小红書有2.4萬粉絲？邊個古箏10級水平？

#2023香港小姐競選 #TVB #香港小姐 #冠軍 #莊子璇 #王怡然 #王敏慈 #問答環節 #佳麗 #新加坡
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Text: Sammy Leung

　　《2023香港小姐競選》在昨日（27日）於TVB舉行，而三甲亦都成功選出，不知道是不是你的心水人選呢？香港小姐2023的三甲分別為冠軍的莊子璇Hilary、亞軍的王怡然Lynn及季軍的王敏慈Lovelle。今次就等編輯帶大家了解多一些今屆的冠、亞及季軍，順便看看她們在問答環節又表現怎樣！

 

香港小姐2023｜冠軍莊子璇

 

　　先說說今次《2023香港小姐競選》冠軍莊子璇Hilary，在決賽前大熱的莊子璇成為是非人物，但這些是非都無阻她今次奪冠。現年21歲的莊子璇被網民稱為「港版IU」，在面試時已受到大家的關注，是大熱門之一。莊子璇更在網民票選的「一見鍾意佳麗」中，得到最高票數，十分受歡迎。

 

圖片來源：YT@TVB USA Official

 

圖片來源：莊子璇IG

 

　　莊子璇現於香港大學修讀食物及營養科學，是《2016年度香港小姐競選》冠軍馮盈盈的師妹。另外，有人發現她和女團成員COLLAR許軼（Day）在Instagram上有互相Follow，之後發現她們原來是中學同學，曾就讀於博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學。

 

圖片來源：莊子璇IG

 

　　而在五強佳麗問答環節，莊子璇被問有關「人工智能如何解決長者生活問題」，表現淡定的莊子璇提到「人工智能可以幫助老人管理其健康」、「人工智能可以作為老人家的好朋友，可以談天，作為情感方面的支援」，她最後更可以來一個總結回到港姐的主題上。短短時間就想到這麼多，聽完都會覺得她口才了得，問答環節表現超加分。而很多網民都留言大讚：「冠軍實至名歸！口才好好」、「對答大方得體」。

 

圖片來源：YT@TVB USA Official

 

莊子璇Hilary Instagram

 

下一頁：睇埋亞軍王怡然及季軍王敏慈

 

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