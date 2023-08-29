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29/08/2023

盂蘭節 | 鬼節睇！靈異／奇案3大YouTube頻道推介！分析香港靈異事件／韓國都市傳說+真人真事／500萬訂閲頻道講世界新聞+懸案

#農曆七月 #鬼 #靈異 #奇案 #影片 #Youtube #靈異事件 #都市傳說 #YouTube頻道 #老高與小茉 Mr & Mrs Gao #High A Day #Mr. Atom 原子檔案
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Text: Sammy Leung

　　到了農曆七月，不少人都想看一些有關「鬼」、「靈異」、「奇案」等等的影片，而在YouTube上都有不少這類型的頻道，專為大家講解及分析不同的靈異事件、奇案及都市傳說。今次為大家整合了3個較多人看的的YouTube頻道，大家可以看看，信不信由你！

 

YouTube頻道│1. Mr. Atom 原子檔案：分析香港奇案+靈異探秘

 

　　第一個要介紹的是「Mr. Atom 原子檔案」，這個廣東話YouTube頻道是一個奇案分析、都市傳說、神秘事件、靈異探秘的頻道，好像是荒廢三十年的「猛鬼戲院」金茂坪、廢棄27年最猛鬼「高街鬼屋」、荔景邨魔鬼情人案等等。

 

 

　　因為這類型分析案件、靈異分享的頻道多以英文及普通話為主，但這個是為數不多的廣東話頻道之一。頻道大多都以香港事件為主題，所以有不少香港人都會看，而且很多網民都大讚「認真製作，資料詳盡」、「音色清晰」。大家有空都可以看看！

 

即睇！

 

 

下一頁：韓國重大案件+怪談+都市傳說

 

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