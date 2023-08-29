台灣米芝蓮2023｜最新必比登推介出爐！台北人氣陳董藥燉排⻣、⾩杭⾖漿無份？26間新上榜餐廳名單公開︰台菜/街頭小食/甜品新貴一文睇晒

台灣旅行，識食一定去勻地道小店及夜市掃街。台灣米芝蓮近日公佈最新必比登推介名單，選出台北、台中、台南及高雄最「物有所值」的餐廳及街頭小吃，今年共 139 間餐廳及街頭小吃上榜，單是台北就有 45 間，數量冠絕四地；其次是台南，上榜店家達 36 間；而台中和高雄分別有 31 及 27 間。名單當中 26 間餐廳更是首度入圍 ，有齊台菜、街頭小食至甜品新貴！

台灣米芝蓮必比登推介｜台北︰3間餐廳新上榜！人氣陳董藥燉排⻣、⾩杭⾖漿無影落榜？

今年上榜台灣米芝蓮必比登推介的過百間餐廳、街頭小吃當中，台北就佔據 45 席，雖然對比去年減少 12 間，但上榜店舖數目仍冠絕四地。人氣名店如「大橋頭老牌筒仔米糕」、「源芳刈包」、「無名推車燒餅」、「阿國切仔麵」、「雙月食品」繼續冧莊，其中 3 間更是新上榜，有主打純素料理的「季風」、首間西式甜品餐廳「HUGH dessert dining」，以及用新鮮海鮮炮製台灣菜的「小酌之家」，各具特色。

季風（圖片來源︰IG @monsoontaiwan）

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● 季風︰主廚擅長以家鄉苗栗的食材炮製純素料理，重新闡述客家飲食文化，當中以高麗菜包裹梅乾菜、馬鈴薯泥，再經煙燻火烤的主菜就獲點名讚賞。

● HUGH dessert dining︰首間新上榜的西式甜點餐廳，堅持以時令食材製作 6 至 7 道甜點的套餐，米芝蓮都讚各道甜品精美如藝術品。

● 小酌之家︰只用新鮮海釣的漁獲，煮出滋味出色的台式佳餚，以中藥材慢火燉煮 2 小時的鮑魚燉烏骨雞湯天是必試 item。

不過 4 間港人熟悉的食肆卻意外落榜，當中包括饒河夜市必吃的「陳董藥燉排⻣」、人龍早餐店「⾩杭⾖漿」、老字號「永康⽜⾁麵」及「北平陶然亭」。

⾩杭⾖漿（圖片來源︰michelin guide）

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