啟德AIRSIDE｜啟德新商場9.28開幕！一文睇晒美食、購物、玩樂亮點+品牌！日本抹茶名店進駐 / 超大都市農莊/ 巨幕影院（附40+餐廳清單）

常常都覺得啟德附近沒甚麼地方可逛？大家今次真的要留意了，啟德在今個月會有新商場展開第一階段試業！面積70萬平方呎的AIRSIDE購物商場將在9月28日試業，商場內有多達40間食肆，我們先看看商場內有甚麼好玩、好食推介！

延伸閱讀：

圍方The Wai｜大圍新Mall 7.22開幕！食玩買攻略︰名古屋百年老店、MUJI 巨舖、3,000呎按摩美容店進駐！必睇戲院＋餐飲優惠

位於啟德的AIRSIDE其實是190萬平方呎的綜合大樓，除了有甲級寫字樓，更有面積則達70萬平方呎的購物商場，而 AIRSIDE的地庫與啟德港鐵站相連，交通相當便利。

購物商場為B1至6樓，場內有不少消閒娛樂、零售及餐飲商舖進駐，包括首次進駐香港的日本抹茶名店、韓國釜山過江龍燒肉店、達25,000平方呎的city’super、12,000平方呎的MUJI巨舖等；而玩樂方面更有MCL AIRSIDE 戲院及全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場，真的十分適合一家大細到商場內走一走！

而AIRSIDE設有接近 18,000平方呎的露天空間，露天空間包括了空中花園、露天劇場及6,000平方呎都市農莊，都市農莊會根據時令種植超過50款農作物及定期舉辦種植工作坊，部份收成會與商場內的餐飲店共享。而駕車的朋友可以留意，AIRSIDE停車場一共有850 個車位，全部都配備電動車充電功能，十分貼心！

AIRSIDE

地址：九龍啟德協調道2號

交通：港鐵啟德站C出口直達

詳情按此

下一頁：即睇AIRSIDE有咩食玩買！